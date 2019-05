Golzow

Aufregung in der Brandenburger Straße: Die Golzower Feierabendruhe ist am Donnerstag von einem massiven Polizeieinsatz jäh unterbrochen worden. Mehrere Einsatzfahrzeuge fuhren ein Gehöft unweit der Tankstelle an. Beamten verschafften sich Zutritt zu dem Grundstück und begannen mit einer Durchsuchung.

Offenbar steht die Razzia in Golzow in Verbindung mit organisierter Kriminalität. Sämtliche Polizeibehörden schwiegen am Donnerstagabend über die Hintergründe der Aktion. Erst am Freitag soll die Polizeidirektion West aus einsatztaktischen Gründen Einzelheiten bekannt geben. Im Dorf wird über mögliche Drogengeschäfte spekuliert. Auch soll die Polizei nicht zum ersten Mal in Golzow vorgefahren sein.

Waffen legal besessen?

Fest steht, dass die Gesetzeshüter mehrere Langwaffen gefunden und beschlagnahmt haben. Ob sich die Gewehre im legalen Eigentum des Besitzers befanden, wird derzeit geprüft.

Dem Vernehmen nach wurde in Verbindung mit der Durchsuchung eine männliche Person festgenommen. Es soll sich um den Anwohner handeln. Auf Nachfrage lehnte die Polizei vorerst jegliche Erklärung ab.

Von Frank Bürstenbinder