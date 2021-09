Amt Brück: So helfen Profis den Orten, ihre Entwicklung gemeinsam zu planen

Brück

Was wollen wir? Was können wir? Und was ist überhaupt realistisch? Im Amt Brück sollen jetzt gemeinsam mit allen fünf Gemeinden und der Stadt mittelfristige Entwicklungsziele ermittelt und Prioritäten abgesteckt werden. Bei der Aufstellung eines so genannten Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (Insek) werfen Experten in Kooperation mit Lokalpolitikern und Bürgern nun einen Blick von außen auf diesen Prozess.

Gemeinsam erarbeiten alle Akteure am Ende ein verbindliches Leitbild. Lucas Opitz und sein Kollege Ole Wenck vom Büro „Kollektiv Stadtsucht“ aus Cottbus haben in diesem Monat ihre Arbeit aufgenommen. Grundlage ist ein Beschluss des Amtsausschusses zur Aufstellung des Entwicklungsplanes für das Amtsgebiet.

„Ein solches Konzept, das hier im Raum Brück als Besonderheit nicht wie sonst nur für einen Ort allein, sondern für das gesamte Amtsgebiet entwickelt werden soll, ist heute nicht zuletzt auch dafür wichtig, dass die Kommunen für ihre Projekte zum Beispiel Fördergelder des Landes beantragen können“, erklärt Lucas Opitz. „Ohne dieses Konzept werden Anträge heute oft schon gar nicht mehr entgegen genommen“, sagt der Experte.

Starke Bürgerbeteiligung erwünscht

In dem Prozess ist auch eine starke Bürgerbeteiligung vorgesehen. Dazu soll es mehrere Workshops geben. „Der erste Termin steht bereits für den 20. November, wo die Ziele formuliert werden sollen“, kündigt Ole Wenck an. Nach dem Auftakt in der aktuellen Woche sind in dem bis Ende 2022 geplanten Prozess alle zwei Monate Treffen der Lenkungsgruppe vorgesehen.

Die Stadtplaner aus Cottbus haben im ersten Schritt ihrer Arbeit bereits die Grundlagenermittlung begonnen. Statistiken wurden ausgewertet, Daten gesammelt und Bauleitplanungen analysiert. Auch habe es Gespräche mit allen Bürgermeistern und der Bürgermeisterin in der Stadt Brück sowie den Gemeinden Borkheide, Borkwalde, Golzow, Planebruch und Linthe gegeben.

Experten schlagen Schritte vor

Nach einer Analyse der Stärken, Schwächen und Chancen sollen die Stadtentwicklungs-Experten sodann Handlungsschwerpunkte beschreiben sowie Schritte vorschlagen, um die Ziele zu erreichen. Dazu werden auch zeitliche und inhaltliche Prioritäten vorschlagen.

Wie funktioniert ein Insek? Ein Integriertes Stadt-Entwicklungskonzept (Insek) ist ein übergeordnetes informelles Steuerungsinstrument, das für die nächsten zehn bis 15 Jahre Handlungsschwerpunkte darlegt. Es zeigt für ein Gebiet nachhaltige Strategien zum Umgang mit den Herausforderungen auf. Im Insek werden verschiedenen Fachplanungen vereint und für diese Themen der Zukunft definiert. Sowohl Vertretende aus Politik, Verwaltung und lokalen Unternehmen sowie aus verschiedenen Beiräten, als auch jene aus der Region und aus der Bevölkerung werden in den Insek-Prozess intensiv einbezogen. Intern wird die Fortschreibung durch ein Lenkungsgremium aus Politik, Verwaltung, und Beteiligungsrat gesteuert.

Deutlich geworden sei in den ersten Gesprächen mit Lokalpolitikern, „dass viele Probleme ähnlich gelagert sind in den jeweiligen Orten, auch wenn sie unterschiedlich stark ausgeprägt sind“, berichtet Lucas Opitz. Zum Beispiel bei Wohnungsbau und Bauland.

Für das Entwicklungskonzept des Amtes soll nicht nur die Stadt Brück betrachtet werden. Quelle: Dirk Fröhlich

So führe die allgemein steigende Nachfrage nach einer ersten Analyse der Stadtplaner auch dazu, dass die wegen Autobahnnähe und Bahnanschluss deutlich gestiegenen Preise für Grundstücke in Brück zwar für Zuzügler aus Ballungsräumen wie Potsdam und Berlin attraktiv sind, „sich viele Einheimische aber ihren Traum vom Eigenheim dann doch eher in einem Dorf der Umgebung leisten können“, so Wenck.

Kooperation statt Konkurrenz

Wie man mit solchen Entwicklungen umgehen kann und ob die Kommunen dabei überhaupt steuernd einwirken könnten im Sinne einer sozialverträglichen Vergabe von Bauland an Einheimische, „ist eine der Fragen, auf die das Konzept Antworten finden soll“, so Opitz.

Herausforderung sei es allgemein, „die Wünsche der jeweiligen Kommunen weitgehend zu betrachten und zu wichten, wenngleich natürlich nicht alle werden in Erfüllung gehen können“, sagt Lucas Opitz. Ziel sei es daher, gemeinsam mit den lokalen Akteuren Prioritäten zu setzen, die von allen mitgetragen werden. Kooperation statt Konkurrenz der einzelnen Orte müsse weiter ausgebaut werden.

Richtige Ansätze schon da

„Dazu haben wir hier ja durchaus schon gute Ansätze feststellen können, die genau in die richtige Richtung führen“, sagt der Experte aus Cottbus gegenüber der MAZ.

Die Abstimmung zwischen den Gemeinden Borkheide und Borkwalde was den Ausbau der sozialen Infrastruktur für die dringend nötige größere Kindergärten sowie die Erweiterung der Hans-Grade-Grundschule angeht, sei ein gutes Beispiel. Ebenso das gemeinsame Ringen der Orte zwischen Brück und Golzow um einen Radweg entlang der Landesstraße 85.

Mehr als ein Jahr Arbeit

Die Arbeit am gemeinsamen Entwicklungskonzept soll bis Ende 2022 laufen. Am Ende wäre dann ein offizieller politischer Beschluss nötig, der das Leitbild dann als Richtschnur legitimieren soll. Allerdings ist auch schon klar, „dass dieses Konzept eine leitende, aber keine lenkende Wirkung haben kann und soll“, sagt Opitz.

„Anders als etwa Flächennutzungsplanungen, Regionalplanung oder Bebauungspläne hat dieses Leitbild als informelle Planung keine Rechtskraft im Sinne von bindenden Vorgaben“, erklärt der Stadtentwickler. Trotzdem soll das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept helfen, möglichst nur die Ziele zu verfolgen, die von allen gebilligt und am Ende auch realistisch sind. „Es bringt ja nichts, Traumschlösser zu wünschen, die am Ende keiner bauen kann“, sagt Ole Wenck.

Von Thomas Wachs