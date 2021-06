Amt Brück schafft Super-Beamer an zum Preis eines Kleinwagens     

Brück

Das Amt Brück lässt sich die Unterstützung für das Gemeinschaftsleben in der Region ordentlich was kosten. Zum Preis eines Kleinwagens wird jetzt Projektionstechnik angeschafft. Sie soll bei diversen Veranstaltungen in allen Gemeinden zur Verfügung stehen.

Das beschlossen die Mitglieder des Amtsausschusses in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig. Angeschafft werden darf für insgesamt rund 25.000 Euro nun ein besonders leistungsstarker Bildwerfer zur Präsentation von Fotos, Videos, Sitzungsunterlagen und vielem mehr. Mit im Ausschreibungspaket sollen eine passende Leinwand und weiteres Zubehör sein.

Beraterteam berufen

Der Amtsausschuss beauftragte Amtsdirektor Marko Köhler mit der Ausschreibung und Vorbereitung. Für die Beschaffung dieser besonders leistungsstarken mobilen Präsentationstechnik sei eine „eingehende technische Beratung“ nötig. Daher ist eine Arbeitsgruppe berufen worden. Ihr gehören an der Amtsausschussvorsitzende Mathias Ryll, der Vorsitzende des Haushaltsausschusses, Matthias Baitz, sowie Ulf Dingelstaedt, der Bürgermeister von Planebruch, als technischer Berater und Andreas Koska, der Vorsitzende des Tourismusvereins Zauche-Fläming (TZF).

Die größte Herausforderung sei es, dass die Präsentationstechnik auch in großen hellen Räumen, in Festzelten und nach Möglichkeit auch im Freien mit ordentlicher Bildqualität zum Einsatz kommen kann.

Defizite mit bisheriger Technik

„Mit Technik für den Heimbedarf kommen wir da nicht hin. Das zeigt sich jetzt schon unter anderem bei Sitzungen, wenn Besucher in hinteren Reihen die viel zu kleinen und kontrastarmen Präsentationen mitunter gar nicht lesen können“, sagt Kai Fröhlich, der Sprecher der Amtsverwaltung Brück.

Bei Sitzungen politischer Gremien im Amt Brück soll ein hochwertiger Beamer die Präsentation verbessern Quelle: dpa

Dementsprechend seien die technischen Parameter zu wählen. In Frage kämen nur Tageslicht-Beamer mit mindestens 12.000 Ansi Lumen sowie LED- oder LCD-Displays. „Da sind wir dann schon im professionellen Bereich, wo bei den Preisen schnell mal eine Null mehr hinter der Angebotssumme steht“, erklärt Kai Fröhlich nach ersten Recherchen.

Einsatz überall möglich

Der Tageslicht-Beamer samt Leinwand und sonstigem Zubehör soll in der Amtsverwaltung, den Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen, sowie bei Vereinen und für Stadt- oder Gemeindefeste zum Einsatz kommen. Gesondert erwogen wird bereits eine Satzung zu Mietpreisen bei sonstigen Einsätzen.

Der Bedarf für die hochwertige Projektionstechnik sei unter anderem beim letzten Erntedankfest 2019 in Brück deutlich geworden. Damals war ein Tageslichtbeamer von einer Familie gemietet und dem Brücker Bürgerverein zur Nutzung im Festzelt überlassen worden. Dadurch konnten Teile des Festprogramms, Werbung und Filme der Partnerstadt Spisska Bela in hoher Qualität vorgeführt werden.

Kai Fröhlich ist Sprecher der Amtsverwaltung Brück Quelle: Thomas Wachs

„Die Resonanz der Bürgerinnen und Bürgern war durchweg positiv und wurde allseits als deutliche Qualitätssteigerung empfunden“, heißt es von der Amtsverwaltung. „Gerade auch unsere Senioren waren von dem Erlebnis sehr positiv überrascht“.

Schulabschied schlecht erlebt

Helfen können hätte die hochwertige Technik auch schon beim Abschied für die sechsten Klassen im Juni 2020 auf dem Bildungscampus an der Grundschule Brück. Dort mussten Corona-Regelungen eingehalten werden. Das führte dazu, dass die Eltern weit auseinanderrücken mussten und keinen oder nur sehr bedingten Blick auf das direkte Geschehen hatten. „Diese Situation wurde als sehr bedauerlich empfunden“, heißt es in der Beschlussvorlage zum Ankauf der neuen Technik.

Nötig sei die Anschaffung nun auch für künftige Großereignisse. So könnten Redner auf die Leinwand projiziert werden, was für ein besseres Erlebnis der Zuschauer sorge, gerade auch für Menschen mit eingeschränktem Sehen.

Große Ereignisse stehen bevor

Einige große Veranstaltungen zeichnen sich schon ab. So die Einweihung des multifunktionalen Erweiterungsbau auf dem Schulcampus Brück, die Richtfeste für Schulanbauten, Sporthallen und Kita in Borkheide sowie das Kreiserntefest in Brück. „Auch der Neujahrsempfang des Amtsdirektors in einer großen, hellen Halle könnte durch gezielte Hintergrundpräsentationen hochwertig und professionell das inhaltliche Geschehen umrahmen“, argumentiert die Amtsverwaltung.

Denkbar für den Einsatz des hochwertigen Tageslicht-Beamers wären auch Fußballübertragungen Open-Air sowie Veranstaltungen in den Freibädern der Region wie der jährliche Klassikabend im Naturbad Brück. Dies könne das touristische Gesamtkonzept des Amtes Brück und der einzelnen Gemeinden erweitern.

Von Thomas Wachs