Ordentlich Bewegung herrscht auf dem Grundstücksmarkt im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Vor allem auch im Amt Brück. Nachfrage und Preise bleiben hoch. Und sie steigen weiter. Dabei sank die Zahl der Grundstücksverkäufe 2019.

Auch die verkaufte Gesamtfläche ist zurückgegangen. Doch blieb der damit verbundene Umsatz an Verkaufserlösen mit insgesamt knapp 737 Millionen Euro fast auf dem Niveau des Vorjahres.

Abseits des Speckgürtels ist das Amt Brück Spitzenreiter mit einem besonders starken Umsatz bei 278 Verkäufen für rund 45 Millionen Euro. Gefolgt von der Stadt Beelitz mit 29 Millionen und der Gemeinde Kloster Lehnin mit 27 Millionen Euro Umsatz.

Bauflächen aus der Hand gerissen

Das geht aus dem Grundstücksmarktbericht 2019 für den Landkreis Potsdam-Mittelmark hervor. Den hat der Gutachterausschuss des Kreises um den Vorsitzenden Wilk Mroß kürzlich vorgelegt.

Hintergrund des starken Umsatzes im Raum Brück ist die Vermarktung größerer B-Plangebiete wie am Ortszentrum Borkwaldes aber auch im Baugebiet „Gänsematen“ in Brück. „Überall werden den Entwicklern die Bauflächen aus der Hand gerissen“, sagt Stephanie Segl, die Chefin der Bauverwaltung im Amt Brück.

In Borkwalde, wie hier am Elsa Brandström-Weg, werden immer mehr Bauflächen entwickelt und nachgefragt. Quelle: Johanna Uminski

Sie würde sich für die Stadt und die bei Häuslebauern beliebten Gemeinden Borkheide und Borkwalde mehr Entwicklungsmöglichkeiten wünschen. „Der Bedarf ist da, besonders auch für bezahlbaren Wohnungsbau. Doch der Landesentwicklungsplan reglementiert uns zu stark bei der Entwicklung neuer Flächen“, sagt die Ressortchefin.

Ähnlich ist die Situation in Treuenbrietzen und auch im Amt Niemegk. Mehr Nachfrage als genehmigte neue Bauflächen gibt es auch dort. Lediglich die Kreistadt Bad Belzig hat als Grundzentrum mehr Möglichkeiten zur Ausweisung von Bauland.

Stephanie Segl ist Fachbereichsleiterin Bauen im Amt Brück. Quelle: Johanna Uminski

Interessenten für Grundstücke und Immobilien müssen überall tiefer in die Tasche greifen. Bauland bleibt teuer vor allem im direkten Umland von Berlin. Bei den Bodenrichwerten gibt es die höchsten absoluten Anhebungen in Stahnsdorf, Michendorf, Teltow und Werder, wo der Richtwert je Quadratmeter um bis zu 130 Euro angehoben wurde.

So arbeiten die Gutachter Der Gutachterausschuss legt keine Preise fest für Grundstücke. Sie werden lediglich ausgewertet anhand von Kaufverträgen. Persönliche Daten werden dafür anonymisiert. Notare müssen sämtliche Grundstückskaufverträge der Geschäftsstelle des Ausschusses in Teltow schicken. Registriert werden Grundstück und Kaufpreis. Wenn der Kaufvertrag gelesen ist, wird er physisch vernichtet. Dem Ausschuss gehören Gutachter von Finanzämtern, Ingenieure für Vermessungswesen und Kaufleute für Grundstückswirtschaft an. Das gut 100 Seiten starke Papier soll den Immobilienmarkt transparent machen und ein Service für Kaufinteressierte sein. Zu beziehen ist der Grundstücksmarktbericht 2019 gegen Gebühr von 40 Euro in der Geschäftsstelle des Ausschusses unter 03328/318314 oder per E-Mail unter GAA@potsdam-mittelmark.de.

Im Weiteren Metropolenraum wurden die Wert um bis zu 80 Euro angehoben. Diese größte Steigerung gab es in Beelitz von 100 Euro auf 180 Euro je Quadratmeter, gefolgt von Groß Kreutz ( Havel). Dort ging es es von 75 auf 110 Euro rauf. Im Amt Brück stieg der Richtwert von 100 Euro auf 130 Euro. Die höchste prozentuale Steigerung gab es in Deetz um 173 Prozent. Allerdings auf niedrigem Niveau von 22 auf 60 Euro.

Auch abseits des Speckgürtels steigen die Preise also im gleichen Verhältnis. Die Unterschiede zwischen dem Metropolenraum, der bis an das Gebiet der Stadt Beelitz heran definiert ist, und dem „Weiteren Metropolenraum“, zu dem die Kommunen im Hohen Fläming sowie die Gemeinden Groß Kreutz ( Havel), Kloster Lehnin, Wusterwitz, Ziesar und Beetzsee gehören, ist allerdings weiter enorm, was die fälligen Summen angeht.

Kleinmachnow teuerstes Pflaster

Am teuersten ist Baugrund in Kleinmachnow. 300 bis 900 Euro mussten Käufer im Vorjahr dort pro Quadratmeter hinlegen. Im weiteren Metropolenraum führt Beelitz die Preisliste mit 21 bis 180 Euro an. Groß Kreutz, Amt Beetzsee, Amt Brück und Kloster Lehnin bewegen sich mit ihren Höchstbeträgen bei 80 bis 130 Euro.

Wer es besonders günstig möchte, sollte in Wiesenburg/Mark kaufen. Dort gab es im Vorjahr Baugrundstücke ab fünf bis 23 Euro je Quadratmeter. Nur im Amt Ziesar geht es noch günstiger. Dort starten die Preise bei vier Euro und gehen bis 50 Euro pro Quadratmeter. Bis zu 44 Euro beträgt der offizielle Richtwert im Raum Treuenbrietzen. In der Stadt Bad Belzig sind es bis zu 60 Euro.

Insgesamt hat der Gutachterausschuss für 2019 nun 3309 Verkäufe ausgewertet. Das sind 143 weniger als 2018 und 328 weniger als 2017. Am häufigsten wechselten bebaute Grundstücke den Eigentümer. 1269 Verträge wurden dafür unterzeichnet. Unbebaute Baugrundstücke folgten mit 686 Verkäufen.

Viele grüne Flächen verkauft

Die stärksten Zunahmen verzeichneten jedoch land- und forstwirtschaftliche Flächen. Davon wechselten 662 den Besitzer, im Vorjahr waren es 574. Eigentumswohnungen indes wurden 83 weniger und damit fast 15 Prozent weniger als 2018 verkauft, insgesamt 474.

Den Besitzer gewechselt haben 2019 insgesamt 2979 Hektar Grundstücksflächen im Landkreis. Ein Rückgang um 15 Prozent. Den größten Anteil von 83 Prozent haben die land- und forstwirtschaftlichen Flächen. Ihr Anteil beträgt 2477 Hektar.

Wie bereits im Jahr 2018 liegt auch 2019 die Stadt Werder ( Havel) mit 389 Verkäufen auf Platz 1 im Landkreis, gefolgt vom Amt Brück mit 278 Kaufverträgen und der Gemeinde Stahnsdorf mit 259 Fällen.

Brück auf Platz drei im Kreis

Beim Umsatz steht die Gemeinde Stahnsdorf mit 116 Millionen Euro an der Spitze. Dort allein wurden 16 Prozent des Umsatzes im Landkreis verzeichnet. Auf Platz zwei liegt die Stadt Teltow mit 114 Millionen Euro und auf Rang drei die Stadt Werder ( Havel) mit 98 Millionen Euro. Es folgen Kleinmachnow mit 95 Millionen und danach bereits das Amt Brück mit rund 45 Millionen.

Wilk Mroß, der Leiter des Kataster- und Vermessungsamtes Potsdam-Mittelmark, wertet als Vorsitzender des Gutachterausschuss alljährlich den Grundstücksmarkt aus. Quelle: Heiko Hesse

Der Verkauf von 754 Ein- und Zweifamilienhäusern ist gegenüber dem Vorjahr mit 734 Verkäufen etwa konstant. Weniger gefragt waren Reihen- und Doppelhäuser mit 158 Verkäufen.

Die Preis für besonders gefragte Einfamilienhäuser gehen stark auseinander im Landkreis. So wurden im Norden, am Rande Berlins, Kaufpreise zwischen 107.000 Euro und 1,53 Millionen Euro erzielt. Im entfernteren ländlicheren Raum lagen die erzielten Preise zwischen 26.000 und 650.000 Euro.

Altes Haus als Millionenobjekt

Für freistehende Einfamilienhäuser mit Baujahr zwischen 2001 und 2010 wurden im Berliner Umland 380.000 bis 935.000 Euro gezahlt. Im weiteren Metropolenraum waren für vergleichbare Immobilien dieser Baujahre hingegen Preise zwischen 130.000 und 382.000 Euro erzielt worden. „Die höchsten Kaufpreise für Altbauten im Baujahr bis 1948 wurden in Kleinmachnow erzielt“, teilt Wilk Mroß mit. Dort wurden als Spitzenwert 1,215 Millionen Euro gezahlt.

Von Thomas Wachs