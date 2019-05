Brück

Der Brücker Amtsausschuss soll mit Beginn der neuen Wahlperiode digitalisiert werden. Um mitziehen zu können, bekommt jedes Mitglied des Ausschusses einen Gutschein in Höhe von 500 Euro. Damit soll sich jeder eigenständig ein Tablet sowie notwendiges Zubehör zulegen. Nicht verbrauchte Restbeträge sind an das Amt zurück zu zahlen. Der entsprechenden Beschlussvorlage hat der Amtsausschuss in seiner jüngsten Sitzung zugestimmt.

„Die Digitalisierung schreitet in allen Bereichen des privaten und öffentlichen Lebens voran. Somit erscheint es nur folgerichtig diesen ersten Schritt – sowohl in der Verwaltung aber auch in der Ausübung der ehrenamtlichen Tätigkeit – zu machen“, heißt es in der Vorlage. Beabsichtigt sei, nach erfolgreicher Umsetzung im Amtsausschuss, auch die Gemeindevertretungen schrittweise zu digitalisieren.

Kosten in Höhe von 8000 Euro

Die erste Phase schlägt laut Vorlage mit Kosten in Höhe von 8000 Euro zu Buche. Wartung, Pflege und eine eventuelle Versicherung des Geräts obliegen dem Ausschussmitglied – auch die dafür entstehenden Kosten seien mit der Aufwandsentschädigung abgegolten, heißt es. Der Zuschuss werde ebenso gewährt, wenn sich jemand statt eines Tablets lieber einen Laptop anschaffen wolle.

„Ich würde den Mitgliedern nicht die Reparatur aufbrummen, so ein Gerät geht immer mal kaputt“, sagte Edda Haage während der Sitzung. Amtsdirektor Marko Köhler entgegnete, dass es nicht im Verhältnis stehe, wenn sich jemand statt des Tablets zum Beispiel einen Laptop für 2000 Euro anschaffe. „Es ist dann nicht Aufgabe der Verwaltung diesen zu reparieren.“

Einsparungen bei Papier-, Porto- und Kopierkosten

Es sei schlicht überlegt worden, wie der Schritt den Ausschussmitgliedern schmackhaft gemacht werden könne, man sie motivieren könne, mitzuziehen. „Ohne die Mitglieder zu sehr zu belasten – aber auch, ohne der Verwaltung zu viel aufzubürden“, sagte Köhler weiter.

Die entstandenen Anschaffungskosten würden durch Einsparungen im Sitzungsdienst kompensiert, heißt es in der Vorlage. So würden weniger Papier-, Porto- und Kopierkosten anfallen. Auch der zeitliche Verwaltungsaufwand – für Drucken, Kopieren, Sortieren, Verpacken, Frankieren – reduziere sich.

Persönliche Mailadresse für jeden

Reparatur oder Ersatz erfolge innerhalb der fünfjährigen Wahlperiode nicht. Nach dieser Zeit oder nach Ausscheiden des Mitgliedes, ist das Gerät bei der Amtsverwaltung abzugeben. Zudem werde jedem Mitglied des Amtsausschusses eine persönliche Mailadresse eingerichtet – zum Beispiel um Sitzungsunterlagen fortan als PDF per Mail an die Ausschussmitglieder zu versenden.

Von Josephine Mühln