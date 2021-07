Amtsverwaltung Brück öffnet Büros wieder ohne Termin für Bürger 

Brück

Ab sofort können Bürger ihre Anliegen in der Amtsverwaltung Brück wieder auf direktem Wege erledigen im persönlichen Kontakt mit den Beschäftigten der Fachämter. Die Verwaltung hat die zuletzt in der Corona-Pandemie verhängten Regeln für stark eingeschränkte Besuche in den Amtsstuben aufgehoben.

„Seit dem 1. Juli geht die Amtsverwaltung einen großen Schritt Richtung Normalität: Der Bürgerservice kann wieder ohne Termin zu den bekannten Öffnungszeiten besucht werden“, teilt Kai Fröhlich, der Sprecher der Amtsverwaltung mit.

Termin reduziert Wartezeiten

Auch die Mitarbeitenden der anderen Fachbereiche der Verwaltung stehen zu den Sprechzeiten wieder zur Verfügung. „Hier ist ein Termin nicht zwingend notwendig, aber empfehlenswert, um längere Wartezeiten zu vermeiden“, erklärt Fröhlich.

Trotz der nun möglichen Lockerung gelten die üblichen Abstandsregeln und eine Maskenpflicht weiterhin in den Amtsgebäuden.

Das Verwaltungsgebäude des Amts Brück öffnete wieder für den Besucherverkehr zu den Sprechzeiten. Quelle: Natalie Preißler

Wie der Sprecher der Verwaltung der MAZ am Donnerstag sagte, sind alle Beschäftigen nun in die Büros zurückgekehrt. Zuletzt galten lange Zeit Auflagen für das wechselnde Arbeiten der Teams im Homeoffice. „Diese Möglichkeit besteht weiterhin in Absprache mit den Vorgesetzten an einigen Tagen im Jahr“, sagt Kai Fröhlich. Diese Regelung habe die Amtsverwaltung Brück aber schon vor der Corona-Pandemie praktiziert.

Verschiedene Sprechzeiten

Sprechzeiten des Meldeamtes sind nun wieder Dienstag 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr, Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr sowie Freitag von 9 bis 12 Uhr.

Für die übrige Verwaltung sind die Sprechzeiten Dienstag von 9 bis 12 Uhr sowie 13 bis 18 Uhr und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr.

Von Thomas Wachs