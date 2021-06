Borkwalde

Aktuell wird daran gearbeitet den Kindern der Kindertagesstätte „Regenbogen“ in Borkwalde Frühstück und Vesper anzubieten. „Dabei wird gerade abgewogen, ob dies in Eigenleistung oder durch einen Caterer erbracht wird“, sagt Kai Fröhlich, Pressesprecher des Brücker Amtes. Gleichzeitig besteht aus verschiedenen Gründen die Notwendigkeit, die Kitasatzung zu überarbeiten, so der Amtssprecher weiter. „Die Umsetzung soll schnellstmöglich erfolgen, allerdings lässt der aktuelle Sachstand noch keine Aussage über den Zeitpunkt zu.“

Die Idee eines weiteren Angebotes von Frühstück und Vesper begrüßt Egbert Eska, Borkwalder Bürgermeister. „Es ist auch für die Kinder schön, wenn sie in die Vorbereitung des Essens eingebunden werden“. Darüber hinaus hebt der ehrenamtliche Ortschef positiv hervor, dass die Kindergartenkinder am Essenstisch das gleiche Angebot haben. „So entsteht kein Essensneid.“

Mit der Einführung von Frühstück und Vesper in der Kindertagesstätte „Regenbogen“ wird eine Erhöhung im Wirtschaftsdienst notwendig, heißt es in der Sitzungsvorlage. Für die Vor- und Nachbereitung der zusätzlichen Mahlzeiten ist ein Bedarf von etwa 25 bis 30 Stunden pro Woche, fünf bis sechs Stunden täglich, notwendig. „Dabei ist der Wirtschaftsdienst unter anderem für den Einkauf/die Bestellung der Lebensmittel zuständig. Weiterhin wird die Ausstattung der Küche geprüft“, steht es im Papier weitergeschrieben.

Frühstück und Vesper sind Teil des pädagogischen Angebotes und fließen somit als Teil der pädagogischen Arbeit in das Konzept der Kindertagesstätte mit ein. Über das pädagogische Konzept entscheidet der Kindertagesstättenausschuss. „Für die Absicherung von Frühstück und Vesper gibt es keine klaren Vorgaben. Vielmehr bleibt dies der Organisation jeder einzelnen Kindertagesstätte, unter Wahrung der gesetzlichen Vorgaben im Lebensmittel- und Hygienerecht, überlassen.“

Kooperation mit regionalen Bäckern

Caterer und Lebensmittelhändler bieten unter anderem einen sogenannten Warenkorb an. Eine Abfrage durch die Verwaltung erfolgt derzeit. Seitens der Leitung der Kindertagesstätte wird zudem eine Kooperation mit regionalen Bäckern angestrebt, heißt es in der Sitzungsvorlage.

Von Johanna Uminski