Andrang bei ersten Corona-Gratistests im Amt Brück     

Brück

Die Premiere war ein voller Erfolg. Die erstmal am Mittwoch für Bürger im Amt Brück kostenlos angebotenen Corona-Schnelltests sind alle negativ ausgefallen.

Insgesamt 44 Männer und Frauen nutzten das Angebot im neuen Sitzungssaal im Nebengebäude der Brücker Amtsverwaltung.

Speicheltest statt Abstrich

Zwei Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes boten kostenfrei Speicheltests an, die problemloser durchzuführen seien, als Nasen-Rachenabstriche.

Am Mittwoch waren erstmals in der Region Brück kostenlose Corona-Schnelltests im Angebot. Die Teststation liegt im Nebenhaus der Amtsverwaltung. Quelle: Kai Fröhlich

Schon vor der Eröffnung der zeitweiligen Testzentrums um 9 Uhr „hatte sich eine kleine Menschengruppe eingefunden, die vor der Tür auf Einlass wartete“, berichtet Kai Fröhlich, der Sprecher der Amtsverwaltung.

Unkompliziert und schnell

Der Ablauf ist unkompliziert und schnell. Nach der Desinfektion der Hände werden die Testpersonen einzeln hereingebeten und persönliche Daten erfasst. Am nächsten Tisch gibt es das Spuck-Gefäß. Der Mitarbeiter stellt einen Kurzzeitwecker auf 15 Minuten und bittet darum, nach Ablauf der Zeit wiederzukommen.

Ist der Test negativ, gibt es eine Bescheinigung vom DRK mit Stempel und Unterschrift über das Ergebnis.

Gleichmäßiger Zustrom

„Zum Glück können wir berichten, dass alle Testungen am heutigen Tage negativ waren“, erklärt Kai Fröhlich. Der Zulauf der Bürgern sei gleichmäßig verteilt über die vier Stunden der Öffnungszeit des Testzentrums hinweg erfolgt.

Für das neue Angebot der kostenlosen Corona-Schnelltests im Amt Brück gibt es bereits weitere Termine. Das Team steht bereit am 9. April von 9 bis 13 Uhr im Gemeindehaus Am Kirchanger in Borkheide.

Am Mittwoch waren erstmals in der Region Brück kostenlose Corona-Schnelltests im Angebot. Genutzt werden Spucktests. Quelle: Kai Fröhlich

In Golzow können sich Interessenten am 13. April von 9 bis 12 Uhr testen lassen im Bürgerhaus am Schulcampus, Straße der Freundschaft 17.

Im Brücker Sitzungssaal der Amtsverwaltung gibt es die nächste Testmöglichkeit in einer Woche wieder am 14. April von 9 bis 13 Uhr.

Termine werden nicht vergeben

Amtssprecher Kai Fröhlich weist noch einmal auch darauf hin: „Es gibt keine Terminvergabe. Die Testungen sind kostenfrei. Eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung oder FFP2-Maske sind zu tragen und einen Ausweis ist mitbringen.“

Von Thomas Wachs