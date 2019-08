Cammer

Anpacken, mitreden und mitgestalten – das ist Andreas Koska aus Cammer wichtig. Der 63-Jährige kandidiert für Bündnis 90/Die Grünen zur Landtagswahl am 1. September. Dass der gebürtige Pole lieber mitredet und sich einmischen möchte, statt nur zu meckern, sieht man an seinem umfangreichen ehrenamtlichen Engagement in den unterschiedlichen Bereichen und Gremien.

Zur Galerie Egal ob als Vorsitzender des Tourismusvereins, Mitbegründer des Dorf- und Heimatvereins Cammer oder bei den Chronisten Potsdam-Mittelmarks: Andreas Koska engagiert sich in vielen Initiativen

Andreas Koska ist Vorsitzender des Tourismusvereins Zauche-Fläming, Mitglied im Vorstand der Lokalen Aktionsgruppe Fläming-Havel, Mitbegründer des Dorf- und Heimatvereins Cammer, Schöffe am Landgericht, Ombudsmann in einem Wohnheim für behinderte Menschen sowie Mitglied in der Chronistenvereinigung Potsdam-Mittelmark und dem Nabu.

Jüngster Sohn hat Downsyndrom

„Ich habe schon viel auf die Beine gestellt, packe lieber gerne selbst an, anstatt nur zu delegieren. Wenn ich mein Leben selbst bestimmen möchte, dann geht das nur, wenn man sich engagiert. Ich bin ein Macher“, sagt der Cammersche. Der Weg zur Politik führte den damals jungen Vater über die Arbeit als Elternsprecher an einer Schule für geistig behinderte Menschen. Andreas Koska hat zwei leibliche Kinder. Sein jüngster Sohn kam mit Downsyndrom zu Welt.

„Als Elternvertreter habe ich mich dann auch über die Schule hinaus engagiert, war Vorsitzender eines Bezirksschulbeirats. Damals wurde ich von den Grünen angesprochen, ob ich nicht sachkundiger Bürger werden will“, berichtet Koska, der sich mit Mitte 30 zum ersten Mal auf kommunalpolitischer Ebene engagierte.

„Dann habe ich mir gedacht, dass ich auch in die Partei eintreten kann“, berichtet der Landtagswahlkandidat, der seit 1998 Mitglied bei den Grünen ist.

Seit 2003 in Cammer heimisch Andreas Koska ist 1956 im polnischen Tychy ( Oberschlesien) geboren. 1970 ist der 14-Jährige mit seiner Familie als Spätaussiedler nach West-Berlin gekommen, wo er 1977 sein Abitur absolvierte. An der Freien Universität studierte Andreas Koska Publizistik und Slawistik. Das Studium finanzierte er sich als Taxifahrer. 1990 erwarb er gemeinsam mit seiner Frau ein Haus in Cammer, wo die Familie 2003 endgültig hingezogen sind. Andreas Koska ist seit vier Jahren verwitwet. Er hat zwei Kinder und mittlerweile drei Enkelkinder. Der 63-Jährige lebt heute in einer neuen glücklichen Beziehung, aus der drei weitere erwachsene Kinder und insgesamt vier Enkel (ein fünftes ist unterwegs) kommen. Beruflich ist Andreas Koska als Journalist im Einsatz. Heute ist er als freier Autor und Publizist tätig ist.

Politisch engagiert sich Andreas Koska für den ländlichen Raum. „Es gibt Ziele, die kleinteilig sind, aber auch Ziele, die über den Tellerrand der eigenen Region hinausgehen“, sagt er. Für seniorengerechte Wohnungen in den Dörfern möchte er sich stark machen. „Damit die Senioren möglichst lange in ihrem Dorf leben können und nicht in Pflegeheimen in der Stadt oder weiter entfernt leben müssen.“

Wichtig ist Andreas Koska auch die Infrastruktur der Fahrradwege in Brandenburg auszubauen. Seit zehn Jahren kämpft er mit einer Initiative für den Bau eines Radwegs entlang der Landesstraße 85 von Brück nach Golzow. „Bis Mitte August wollen wir 5000 Unterschriften zusammen haben. Wer möchte, kann gerne noch unterschreiben. Je mehr, desto besser.“

Hobby ist die Geschichte der Region

Alle Dörfer sollten mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden können, so Koska weiter. „Eine Möglichkeit wäre, einen Bus eine Hauptstrecke fahren zu lassen, die per Zubringer-Rufbus aus den Dörfern angefahren wird.“

In seiner Freizeit schreibt Andreas Koska Bücher. „Eins meiner Hobbys ist die Regionalgeschichte. Ich habe zwei Bücher zur Geschichte von Cammer geschrieben. Aktuell beschäftige ich mich mit den geografischen Mittelpunkten in Deutschland. Darüber wird mein nächstes Buch handeln.“

Leben in einer Patchwork-Familie

Neben seinen Hobbys und der Politik spielt im Leben von Andreas Koska vor allem seine Familie eine große Rolle. „Ich habe zwei eigene Söhne und drei Kinder aus meiner Patchwork-Beziehung“, berichtet der 63-Jährige. Darüber hinaus halten ihn seine sieben Enkelkinder fit.

>>> Lesen Sie auch: Das bewegt die Brandenburger vor der Landtagswahl

Für die Zukunft wünscht sich Koska, dass seine Beziehung zu seiner Lebensgefährtin weiterhin so toll und harmonisch verlaufe, dass seine Kinder und Enkelkinder gesund bleiben und sich weiterhin so toll entwickeln. „Ein besonderes Augenmerk muss ich auf meinen behinderten Sohn mit Downsyndrom legen“, so Koska.

Von Johanna Uminski