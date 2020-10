Borkheide

Anette Mahs schließt ihre Gärtnerei an der Borkheider Hauptstraße zum Ende des Monats. „Das ist ein Entschluss, der schon lange im Raum steht“, sagt die 67-Jährige. Leicht fällt der gelernten Diplom-Biologin der Schritt dennoch nicht. Sie gehe mit einem lachenden und weinenden Auge, betont sie.

Zur Galerie Gärtnerei Mahs seit 1951 in Borkheide

„Mir wird der Kontakt zu den Kunden fehlen, die hier ins Geschäft kommen und mit uns Small Talk führen.“ Anette Mahs und ihr Team haben versucht, immer die Wünsche der Kunden zu erfüllen, betont die Borkheiderin. „Mir wird vor allem die positive Rückmeldung fehlen, wenn sich die Kunden bei uns bedanken, dass alles gut gelungen ist.“

Für Anette Mahs ist ihr Familienbetrieb die etwas andere Gärtnerei, wie sie sagt. „Die Wünsche der Kunden standen immer im Mittelpunkt und wir haben versucht, diese alle umzusetzen.“ Erinnern kann sie sich rückblickend an einige besondere Bitten der Kunden. Unvergessen bleibt der Borkheiderin der Wunsch einer Braut, die vor einem Sonnenblumenfeld heiraten wollte.

Gärtnerei Mahs seit 1951 Anette Mahs wurde am 10. März 1953 in Caputh geboren. Aufgewachsen ist sie in Borkheide und besuchte von 1959 bis 1972 die Schule. Im Anschluss studierte sie von 1972 bis 1976 an der Martin-Luther-Universität in Halle Biologie. Im zentralen staatlichen Amt für Pflanzenschutz und Pflanzenquarantäne (ZPSA) arbeitete Anette Mahs von 1976-1978. 1978 stieg sie in den Borkheider Familienbetrieb ein. Im gleichen Jahr wurde ihr Sohn Robert geboren.

„Wir haben mitten auf dem Acker einen mit Blüten geschmückten Rosenbogen aufgestellt und einen Teppich aus Rosen davor gestaltet. Das erfordert ein gutes Zusammenspiel von allen“, lobt Anette Mahs ihre Mitarbeiter. Erinnern kann sie sich auch unter anderem an den Wunsch nach drei großen Säcken frisch gezupfter Rosenblütenblätter. „Zwei Mal waren wir Aussteller bei einer Landesgartenschau und ein Mal auf der Bundesgartenschau in Potsdam“, sagt die gebürtige Borkheiderin.

Ihr Vater Eduard Mahs übernahm 1951 an der Stelle, wo er seinen Familienbetrieb gründete, eine alte Gärtnerei, die er nach und nach aufbaute, sagt Anette Mahs. „Die Gewächshäuser und der Kessel waren reparaturbedürftig.“ Als ihr Vater 1987 verstarb, führte ihre Mutter die Gärtnerei weiter. Die Brüder Kurt und August sowie Schwester Waltraut unterstützten sie auch nach wie vor tatkräftig.

Viel Zeit für sich selbst

Nachdem Tod ihrer Mutter übernahm schließlich Anette Mahs 1990 das Familienunternehmen. Seitdem widmete die Borkheiderin ihr Leben den grünen und farbenfrohen Pflanzen. Im neuen Lebensabschnitt freut sie sich vor allem auf viel Zeit für sich selbst, wie sie sagt. „Auch wenn ich mal am Wochenende nicht arbeiten war, musste ich trotzdem immer da und in Bereitschaft sein.“

Die Arbeit in der Gärtnerei ist für die Diplom-Biologin ein erfüllender Beruf. „Ich bin hier reingeboren, reingewachsen und habe mich wohlgefühlt“, betont sie. Bis heute gehe sie mit Pflanzen sehr behutsam um, sagt Mahs. „Es dauert, bevor ich eine Pflanze wegwerfe. Ich gebe ihr immer noch eine Chance.“

Alles ist voller Blumen

Ein wichtiger Aspekt ihrer Arbeit war die Produktion und Entwicklung von Pflanzen, erklärt die Borkheiderin. „Es ist ein schönes Gefühl, wenn man ins Gewächshaus kommt und alles ist voller Blumen, die man vorher gepflanzt hat.“ Aber nichts im Leben ist beständig, Veränderungen stehen an, sagt Mahs.

„Wir schließen unsere Gärtnerei in diesem Jahr zum 31. Oktober, weil es für kleine Familienbetriebe schwierig ist, einen Nachfolger zu finden“, sagt die 67-Jährige. „Ich möchte mich auch auf diesem Wege bei unseren treuen Kunden und bei meinen engagierten Mitarbeitern für die gute Zeit bedanken.“

Expertise stirbt aus

Dass Anette Mahs keinen Nachfolger findet, ist kein Einzelfall, sagt Anne Haas vom Gartenbauverband Berlin-Brandenburg. „Eine Studie vom Unternehmensberater Professor Holger Wassermann belegt, dass bis 2023 24 Prozent der Inhaber aller Betriebe in Brandenburg älter als 65 Jahre alt sind. Nur 17 Prozent dieser Betriebe gehen in familiäre Hände über“, erklärt Haas das Problem.

Die Expertise der Gartenbau-Betriebe, aber auch in der Landwirtschaft im Land Brandenburg sterben dadurch aus, erklärt die Expertin für Fachkräfte und Nachwuchs beim Gartenbauverband. „Übernahmewillige schauen sich die Internetseiten der Gärtnereien an, die das Gesicht des Betriebes nach außen sind. Die Betriebe haben einen großen Nachteil, weil sie ihre Hände naturgemäß in der Erde und nicht auf der Tastatur haben. Sie schenken dem Internet zu wenig Beachtung.“

Von Johanna Uminski