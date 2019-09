Sonntagmorgen in aller Frühe ...

Cammer

Der Brandenburger Silokanal gilt weithin als Anglerparadies. So verwundert es nicht, dass die Petrijünger aus Cammer immer wieder gern in die Havelstadt fahren, um dort ihrem Hobby zu frönen. Neun von 40 Vereinsmitgliedern warfen am Sonntag sehr früh zum Hegefischen die Angel aus.

Unter ihnen auch Ronny Behrendt, der sich die drei Stunden Zeit nimmt, um auf Jagd nach Plötze, Blei, Güster und Schwarzmaulgrundel zu gehen. 5 Uhr ging’s dafür zu Hause aus den Federn, um sich gute Plätze in der Morgendämmerung zu sichern.

„Wir kommen schon seit langen immer zweimal im Jahr an den Silokanal als Gruppe und fahren auch nach Deetz an die Erdlöcher oder nach Treuenbrietzen zum Hegeangeln,“ erzählt Vereinschef Ralf Gutschmidt aus Cammer. Ansonsten gehen die Enthusiasten auch in kleinen Gruppen das Jahr über an den verschiedenen Plätzen in der Region auf Fischfang. Die eigenen Gewässer sind überschaubar.

Von Rüdiger Böhme