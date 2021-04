Borkheide

Seit drei Jahrzehnten ist Anke Schmidt mit ihrem Back- und Feinfrostladen an der Hauptstraße in Borkheide für ihre Kunden da. Stolz blickt sie auf die Zeit, in der die zweifache Mutter immer von ihrem Mann und ihrer Mutter tatkräftig unterstützt wurde. Ihr Ehemann steht ihr auch heute noch zur Seite.

Zur Galerie Am 8. April 1991 eröffnete Anke Schmidt in Borkheide ihren Back- und Feinfrostladen an der Friedrich-Engels-Straße. Der Laden hat nicht nur eine lange Geschichte, sondern Kunden erfreuen sich auch an ihrer Kannen-Sammelleidenschaft.

Gerade in Zeiten, in der Supermärkte ebenfalls Backwaren anbieten, punktet die 54-Jährige mit ihrem frischen und regionalen Angebot. „Das Obst und Gemüse bekommen wir alle zwei Tage von einem kleinen Großmarkt, die die Waren von vielen Bauern aus der Region beziehen“, sagt Anke Schmidt. Doch die Kunden finden im Sortiment auch leckeren Honig und Kartoffeln aus der Region.

Aufgrund der Pandemie-Verordnungen fiel die Feier des 30-jährigen Laden-Jubiläums bescheiden aus, berichtet die Borkheiderin. „Mit den Kunden, die hier waren, habe ich kurz angestoßen. Ansonsten gab es viele Blumen. Auch heute noch bringen Kunden Blumen in Töpfen oder Sträuße mit. Ich bedanke mich für die vielen Glückwünsche zum Jubiläum.“

Borkheider Tante-Emma-Laden von Anke Schmidt ist ältester Laden im Wald 1927 wurde die Kolonialwarenhandlung von Walter Linser in Bork eröffnet. 1929 übergab Walter Linser den Laden an seine Schwester Ida Lange. 1991 übernahm Anke Schmidt den Laden der Großnichte des einstigen Gründers. Am 8. April 1991 eröffnete sie ihr Backwarengeschäft an der Friedrich-Engels-Straße.

Gelernt hat Anke Schmidt Verkäuferin im Klinkengrund in Bad Belzig und arbeitete dann im Borkheider Konsum. Nebenbei absolvierte die junge Frau eine Weiterbildung zur Verkaufsstellenleiterin in Brandenburg an der Havel. Im Herbst 1990 wurde der Konsum in der Waldgemeinde geschlossen. Nach Umbau des Konsums hat sich Anke Schmidt mit ihrem Back- und Feinfrostladen in Borkheide selbstständig gemacht.

„Jeden Morgen ist mein Mann nach Schlalach zum Bäcker gefahren, um Brot und Brötchen dort zu holen. Meine Mutter und Schwiegermutter haben Kuchen gebacken. So haben wir angefangen“, blickt Anke Schmidt gerne zurück. Viel Geschichte steckt auch heute noch im gemütlichen Borkheider Laden. „Die Körbe, in denen die Brötchen auch heute noch sind, hat meine Oma geflochten. Und die Möbel, die wir im Laden noch immer haben, stammen aus dem Borkheider Möbelwerk Neuzera.“

946 Kannen

Ins Augen fallen den Kunden aber vor allem die unzähligen Kannen, die auf den Regalen an den Wänden akkurat nebeneinanderstehen. Angefangen hat die Sammelleidenschaft nach einem Ostseeurlaub, berichtet Anke Schmidt. „Wir waren in einer Bäckerei, in der lauter Kaffeekannen standen. Zu meinem Mann sagte ich damals, dass ich das auch möchte.“ Angefangen mit sechs Kannen, sind es heute insgesamt 946. Und es werden sicherlich noch mehr.

„Aus der Umgebung haben die Leute keine Kannen mehr bei sich in den Schränken stehen, weil alle bei mir sind“, sagt die Borkheiderin augenzwinkernd. Freudig berichtet Anke Schmidt darüber, dass nicht eine Kanne gekauft wurde, sondern Geschenke von Familienmitgliedern, von Kunden und Besuchern sind. „Wenn ich die Kannen abstaube und den Deckel hochnehme, ist der Name drin, von dem ich die Kanne habe. Manche von ihnen leben nicht mehr, aber ich habe noch eine Erinnerung an sie.“

Leckeres Softeis

Das Sortiment des kleinen Tante-Emma-Ladens von Anke Schmidt passte sich im Laufe der drei Jahrzehnten immer den Bedürfnissen der Kunden an. Auch jetzt in Zeiten der Pandemie musste umgedacht werden. „Die Kunden frühstücken eben nicht mehr bei mir im Laden, sondern nehmen das Essen mit oder setzen sich ins Auto. Man muss aus der Situation das Beste machen.“ Neben dem frischen und regionalen Angebot finden Kunden Waren des täglichen Bedarfs im Geschäft von Anke Schmidt. Und wenn es das Wetter wieder zu lässt, wartet auf eishungrige Kunden ein leckeres Softeis.

„Mein 17-jähriger Enkel sagt, dass ich nicht aufhören soll. Er sagt, dass der Laden zu mir gehört“, berichtet die Borkheiderin. Wenn Anke Schmidt in die Zukunft schaut, wünscht sie sich und ihrer Familie nur Gesundheit. „Einen großen Dank möchte ich an dieser Stelle auch an meine langjährigen Kunden für ihre Treue sagen.“

Von Johanna Uminski