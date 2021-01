Borkheide

Kommunikationstechnik aus Borkheide sichert die Arbeit der Impfzentren in ganz Deutschland. Für ihre Organisation benötigen diese eine Datenanbindung mit einer hohen Übertragungsgeschwindigkeit, erklärt Jürgen Fröschler, Inhaber der Firma Solution Electronic Expert.

„Insbesondere für die schnelle Datenverbindung stehen nicht immer ausreichend Kabelwege an jedem Standort zur Verfügung. Die breitbandige Datenübertragung kann deshalb nur kurzfristig mit Hochleistungsantennentechnik für die Mobilfunknetze zur Verfügung gestellt werden“, sagt der Borkheider, der genau hier Abhilfe schafft.

Antennentechnik an Impfzentren geliefert

Seine Firma bietet Antennenverstärker als einzelnes Gerät oder in Kombination im Notfallkoffer für alle Mobilfunkfrequenzen an, die die Mobilfunksignale in der Empfangs- und Senderichtung verstärken, erklärt der Experte. Zu seinen Kunden zählt er auch Banken, Polizei und Feuerwehr sowie Technisches Hilfswerk und große Logistikunternehmen wie DHL.

„Die T-Amplifier sind zurzeit die einzigen Geräte auf dem Markt, die eingesetzt werden dürfen und einen stabilen Betrieb der Datenverbindung über das Mobilfunknetz absichern“, sagt Jürgen Fröschler. Er ist aktuell damit beschäftigt, ausreichend viele Antennenpakete für die Impfzentren zur Verfügung zu stellen. Seine Technik hat er bereits an einige Impfzentren geliefert, so der Firmenchef.

Ersatzdatenleitung in nur zwei Stunden

Außerdem arbeitet Jürgen Fröschler gerade daran, eine Notfalllösung zu verbessern. Sie ermöglicht es, bei Kabelschäden oder Ausfällen eine Ersatzdatenleitung innerhalb von zwei Stunden bereitzustellen. „Der Notfallkoffer mit einem entsprechenden Betriebsprozess steht bereits vielen Unternehmen zur Verfügung und konnte schon oft Produktionsausfälle oder Filialschließungen verhindern.“

Der Unternehmer denkt aber auch noch weiter. „Für Borkheide wäre die Digitalisierung mit einer schnellen Internetanbindung auf der Basis von WLAN-Standards oder einer Kombination aus Festnetz- und Mobilfunkanschlüssen eine gute Alternative zur LWL-Vernetzung, da nach der aktuellen Planung nur ein Teil der Borkheider einen Glasfaseranschluss erhält.“ Sein Appell an die Gemeindevertreter ist, dass diese eine Netzplanung für die mittelfristige All-IP Digitalvernetzung des gesamten Ortes auf den Weg bringen, der auch den Rückbau des aktuellen Kupferoberleitungsnetzes berücksichtigt.

Handlich und unscheinbar: Die Hochleistungsantennentechnik von Jürgen Fröschler. Quelle: Johanna Uminski

„Nach der aktuellen Netzplanung wird die breitbandige Kommunikationsversorgung für viele Bürger aber auch insbesondere für einige Unternehmen im Ort nicht sichergestellt. Der beste Glasfaseranschluss nutzt nichts, wenn eine zertifizierte Alarmleitung für die Unternehmenssicherheit mit Fernspeisung benötigt wird“, mahnt Jürgen Fröschler, der sich mit seiner Firma vor kurzem mit den beiden Geschäftsführern Sven Sperling und Steffen Weber der Firma SWP Borcom zu einem kleinen Technologiezentrum in der Steinstraße 17 im Ort zusammengeschlossen hat. Beide Unternehmen aus den IT- und Telekommunikationsbereichen sollen unter einem Dach Lösungen entwickeln, die insbesondere die Digitalisierung in Deutschland voranbringt, erklärt Jürgen Fröschler.

Von Johanna Uminski