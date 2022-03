Borkheide

Mit viel Kraft trommeln die Schüler der Klasse 6b auf die kleinen Djemben. Den Rhythmus gibt Ezé Wendtoin an. Der gebürtige Westafrikaner ist Musiker und Referent. Ihm geht es nicht nur um die Musik aus seiner Heimat, wie er betont. „Mir ist wichtig, dass die Kinder Afrika nicht nur mit Trommeln, Krieg, Kinderarbeit oder Krankheiten besetzen“, erklärt Ezé Wendtoin.

Zur Galerie Mit verschiedenen Aktionen fand auch an der Borkheider Grundschule die „Anti-Rassismus-Woche“ statt. Dabei standen verschiedene Aktivitäten wie Trommeln und Puzzeln im Mittelpunkt.

Die Bilder in den Köpfen der Menschen sei vor allem durch die Medien beeinflusst, so der Musiker weiter, der in Dresden Germanistik auf Master studiert hat. „Die Bilder, die uns vermittelt werden, sind nicht unbedingt falsch, aber unvollständig.“ Afrika sei ein heterogener Kontinent, reich an Kulturen, Sprachen, Werten und Persönlichkeiten, betont Wendtoin, der selbst am eigenen Leib Rassismus erlebt hat, aber darüber nicht sprechen möchte. Im Rahmen der Anti-Rassismus-Woche in Potsdam-Mittelmark finden auch Aktionen an der Borkheider Grundschule statt.

Umso mehr freut es den Musiker, dass die Kinder den Begriff Rassismus in der Klasse gut definiert haben. „Sie wissen viel über das Thema und sind bereit, Haltung zu zeigen. Das ist gut“, freut sich Ezé Wendtoin, dem es um die differenzierte Betrachtung seines Heimatlandes, Burkina Faso, geht. „Ich kann natürlich mehr über West-Afrika sprechen, wo ich herkomme. Nicht für den ganzen Kontinent.“

Rassistisch-motivierte Terroranschläge

Deutschland sei eine post-migrantische Gesellschaft, die von vielen Menschen gestaltet wird, betont Wendtoin. „Mir ist wichtig, dass mehr Menschen, vor allem aber junge Menschen, an der Gestaltung der Gesellschaft mitmachen.“ Gerade auch vor dem Hintergrund, dass es in Deutschland rassistisch-motivierte Terroranschläge gibt, wie jüngst in Hanau oder Halle, erklärt der Referent. „Das Phänomen muss ernst genommen und wahrgenommen werden, damit es ein Teil der Veränderung wird.“

Menschen erleben in Deutschland wegen ihrer Hautfarbe, Sprache, Herkunft oder Religion rassistische Übergriffe. „Diese Menschen sind in unserer Gesellschaft stark benachteiligt, die megarassistisch aufgebaut ist. Das haben wir auch an den EU-Grenzen gesehen, an denen Menschen ertrunken sind, weil sie nicht der europäischen Norm entsprechen. Wir müssen uns solidarisch mit allen Menschen in der Not zeigen“, betont Ezé Wendtoin.

Setzen mit den bunten Bändern ein Zeichen gegen Rassismus (von links): Rocco Max Skorupa (11 Jahre) und Xsahra-Michelle Horn (12 Jahre). Quelle: Johanna Uminski

Unterdrückung und Mobbing in der eigenen Klasse hat Xsahra-Michelle Horn erlebt. „Ich bin sehr dünn und einige Schüler haben mich damit aufgezogen“, berichtet die 12-Jährige, die sich in dieser Zeit von ihren Mitschülern ausgegrenzt gefühlt hat. „Ich wollte dazugehören und habe aber dadurch die Sache noch schlimmer gemacht“, erklärt die Sechstklässlerin, die mittlerweile ihren eigenen Weg gefunden hat, mit Mobbing umzugehen.

„Das ist zum Glück kein Thema mehr in meiner Klasse, aber ich habe mir gesagt, dass das mein Körper ist. Stärke gezeigt und den anderen damit signalisiert, dass sie mich damit nicht mehr ärgern können.“ Aus ihrer eigenen persönlichen Erfahrung wünscht sich Xsahra-Michelle Horn, dass alle Menschen akzeptiert werden, egal wie sie aussehen. „Jeder ist willkommen. Kein Mensch ist illegal auf der Welt, ganz egal welche Religion er hat oder wie er aussieht.“

Ohne Vorurteile und Beleidigungen

Rocco Max Skorupa hat in der vierten Klasse erlebt, wie ein Mädchen diskriminiert wurde. „Sie kam aus einem anderen Land und war dunkelhäutig. Manche haben sogar gesagt, Ausländer raus. Das ging so weit, dass sie die Schule gewechselt hat“, berichtet der Grundschüler, der es traurig findet, dass Menschen wegen ihrer Hautfarbe oder ihres Aussehens ausgeschlossen werden. „Ich wünsche mir, dass alle Menschen akzeptiert werden, ohne Vorurteile und Beleidigungen.“

Silvana Frank von RAA Brandenburg ist Projektmitarbeiterin von Chat der Welten. Sie bespricht das Thema Russland mit den Grundschülern der Klassen Sechs. „Es geht ein Stück weit darum, dass wir mehrdimensional auf Geschehnisse und die Gesellschaft schauen“, erklärt Frank. Neben Diskussionen haben die Kinder ein überdimensionales Puzzle von Russland gelegt und dabei festgestellt, wie groß und vielseitig dieses Land mit seinen verschiedenen Regionen ist, erklärt die RAA-Projektmitarbeiterin.

„In Videobotschaften berichten zwei Russinnen, dass sie sich ein friedvolles Miteinander wünschen. Das haben wir in der Klasse auch besprochen“, berichtet Silvana Frank. Das Thema Russland spiele bei den Kindern durch den Krieg in der Ukraine aktuell eine große Rolle, weiß sie. „Wir haben auch über die Krise gesprochen und da kamen bei den Kindern starke Emotionen hoch. Auch das soll den Raum finden.“

Zum Schluss wurde mit den Kindern besprochen, wie sie sich ein vielfältiges und tolles Miteinander vorstellen. „Die Schüler sollen mitnehmen, dass es eine Vielstimmigkeit gibt, dass oft in Vorurteilen gedacht wird, und, dass man oft über andere glaubt etwas zu wissen, was aber nicht zutrifft. Man sollte lieber zwei Mal hinschauen, lieber miteinander als übereinander sprechen. Wir müssen unseren Blick einfach mal nach links und rechts wenden“, sagt Silvana Frank.

Von Johanna Uminski