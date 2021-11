Borkheide

Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft „Grünflächen“ haben den Bahnhofsvorplatz in Borkheide verschönert. Zum Einsatz kamen neben Hundsrosen auch Aronia, Maulbeere, Quitte, Blutpflanze sowie Esskastanie. „Leider werden wir durch Abstandsvorschriften zu Nachbargrundstücken und Leitungen der Versorger Abstriche am Umfang machen müssen. Eigentlich bedauerlich, dass Hundsrosen zu Nachbarschaftsstreitigkeiten und Problemen mit der Energieversorgung führen können“, sagt Frank Seibicke, Mitbegründer der AG „Grünflächen“ und Gemeinderatsmitglied in Borkheide.

Jeanette Lüpke-Jaekel, die ebenfalls Mitglied in der AG ist, unterstützt die Aktion sehr gerne“: „Ich bin hier, weil ich den Ort hübscher machen möchte.“ Manja Michel ist mit ihrer Tochter zum Bahnhof gekommen und schippen gemeinsam Löcher in die Erde für die jungen Pflanzen, die dann gesetzt werden.

Fleißige Helfer pflanzen auf dem Borkheider Bahnhofsvorplatz kleine Sträucher und Bäumchen ein. Quelle: Johanna Uminski

„Mir ist es persönlich wichtig, die Aktion zu unterstützen, weil in Borkheide mehr weggemacht als nachgepflanzt wird.“ Andreas Kreibich, Borkheider Bürgermeister, findet die Aktion super. „Zum einen machen die Pflanzen unseren Ort grüner, zum anderen ist diese kleine Pflanzaktion mit den Blühpflanzen gut für die Insekten.“

Das ist aber nicht die erste Aktion der Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft, sagt Frank Seibicke. „Im Kreise der Mitstreiter der Grünflächen AG Borkheide möchten wir gerne damit fortsetzen, den Ort zu gestalten. Nach dem Pilotprojekt mit dem Beet in der Friedrich-Engels-Straße möchten wir den alten Plan realisieren, die Bahnhofsumgebung mit Bäumen, Büschen und Pflanzen bunter zu verschönern.“ Diese Idee ist eine der ersten der Arbeitsgemeinschaft, konnte aber durch Corona bisher nicht umgesetzt werden, so der Borkheider weiter. „Wir möchten damit nicht nur gestalten, sondern auch aktiv zum Ortsbild beitragen.“

Der Bahnhof ist ein zentraler Platz im Ort und das betreffende Grundstück gehört der Gemeinde, eine Grundvoraussetzung für die Aktion, erklärt Frank Seibicke, der gemeinsam mit Jakina Ulrike Wesselmann und Elke Pollak die Arbeitsgemeinschaft „Grünflächen“ ins Leben gerufen hat. Drei Schwerpunkte umfasst die Arbeit der AG: das Einrichten von Blühstreifen auf Gemeindeflächen, der ökologische Waldumbau sowie das Thema private Gärten.

Von Johanna Uminski