Archäologen legen frei: Brück ist 6000 Jahre alt

Brück

Rund 6000 Quadratmeter ist die Fläche groß, die Thomas Langer und seine Mitarbeiter seit Juli 2019 bearbeiten. Einen Großteil davon haben sie bereits geschafft. Doch die Zeit sitzt ihnen im Nacken. „Wir müssen so schnell wie möglich die Fläche beräumen, damit in den kommenden Wochen der Schulneubau beginnen kann“, sagt der archäologische Grabungsleiter.

Dass an dieser Stelle in Brück schon früher Menschen Spuren hinterlassen haben, war zu erwarten. Aber von dieser Fülle sind die Fachleute überrascht. Die Funde sind vielfältig, können bis 4000 vor Christus reichen und zeugen von einer früheren Siedlung an dieser Stelle, sagt Langer. „Die Tonreste stammen aus der jüngeren Zeit der Eisenzeit, also etwa 200 Jahre vor Christus. Doch das, was wir in den darunter liegenden Schichten gefunden haben, ist viel interessanter“, erklärt der Archäologe.

Ausgerüstet mit Pinsel, kleiner Hacke aber auch kleinen Bagger kämpfen sie sich seitdem bei Wind und Wetter durch das Gelände und bringen die Geschichte der Region zum Vorschein. Die einzelnen Funde und Befunde werden vorsichtig ausgegraben, gereinigt, akribisch dokumentiert und wandern am Ende ins archäologische Funddepot in Wünsdorf.

Neben Grundkonstruktionen von Häusern befinden sich auf dem Areal zahlreiche Gruben, in denen Abfälle reingeworfen oder Vorratsgefäße aufbewahrt wurden. Doch das sei noch lange nicht alles, berichtet der Experte weiter. „Darüber hinaus haben wir Reste einer Ofenanlage gefunden. Wofür diese diente, ist noch nicht klar. Wir untersuchen das aber noch.“

Älteste Funde stammen aus Neolithikum Die Jungsteinzeit, fachsprachlich auch Neolithikum genannt, markiert den ersten Übergang von Jäger- und Sammlerkulturen zu Hirten und Bauernkulturen. Sie begann je nach Region etwa um 5500 bis 2200 v. Chr. in Mitteleuropa. Die Eisenzeit reicht von etwa 800 v. Chr. bis zu Christi Geburt. Die Epoche zwischen dem Ende der Antike und dem Beginn der Neuzeit bezeichnet das Mittelalter in der europäischen Geschichte und reicht vom 6. bis ins 15. Jahrhundert. Abgelöst wird das Mittelalter von der Neuzeit, etwa seit 1500.

Nicht nur die Arbeiten bei Wind und Wetter stellen Langer und seine Mitarbeiter vor Herausforderungen.“ Wir bewegen uns ins Schichten, die sich aufgrund von Wehungen und Abtragungen verändert haben. Als wir wieder eine Schicht abgetragen haben, sind wir auf neue Funde aus einer noch älteren Zeit gestoßen.“

Über 300 Funde aus den unterschiedlichen Zeiten: diese reichen vermutlich von der Jungsteinzeit (etwa 4000 vor Christus) bis weit in die Neuzeit im 17./18. Jahrhundert. Quelle: Johanna Uminski

Der Archäologe geht bei den ältesten Funden aus, dass diese aus dem Neolithikum stammen, also etwa auf 4000 Jahre vor Christus datiert werden können. „Die Reste sind im Sandboden sehr stark verwaschen. Daher erkennt man sie sehr schlecht“, erklärt er die Problematik bei der Schätzung des genauen Alters.

Um die Bedeutung dieses Grabungsareals noch spannender zu machen, erklärt der Experte weiter: die Fundreste der Gebäude, des Grabungssystems und der Ackerflächen stammen aus dem Mittelalter sowie der frühen Neuzeit, also dem 16. bis 18. Jahrhundert, betont Langer. „In dem Boden steckt ganz viel Geschichte. Für den Laien zeigt sich diese nur als Sandhaufen, die mal heller, mal dunkler sind. Doch die Funde deuten auf eine Siedlung hin, die etwa ein Hektar groß gewesen sein muss.“

Ein Siebgefäß aus der Eisenzeit (die letzten beiden vorchristlichen Jahrhunderte). Quelle: Johanna Uminski

Die Dorfform bestand, anders als heute, aus einzelnen Höfen, die eher locker gruppiert waren, berichtet der Bad Belziger weiter. „Spannend war auch der Fund eines Urnengrabes am Rand der Siedlung. Die Urne aus der Eisenzeit war zwar zerstört, aber der Leichenbrand noch vorhanden.“

Zur Galerie Das Alter der rund 300 Fundstücke reicht vermutlich von etwa 4000 vor Christus bis ins 18. Jahrhundert

Der Umfang archäologischer Begleitung sei generell bei Maßnahmen schwer abzuschätzen, heißt es aus dem Amt Brück. „Durch die überdurchschnittlich hohe Anzahl der Funde auf dem Schulcampus im Baufeld belaufen sich die zu erwartenden Kosten auf derzeit 120.000 Euro. Damit wurde die Kostenkalkulation bisher verdreifacht. Ein Fördermittelantrag wurde gestellt, um die Stadt Brück zu entlasten“, sagt Pressesprecherin Karoline Grübe-Baier.

Baubeginn des Schul-Hochbaus im März 2020

Derzeit gebe es noch keine Verzögerung bei den Baumaßnahmen an der Brücker Schule. „Durch eine unerwartet frühe Baugenehmigung ist ein ausreichend großes Zeitfenster für die Baufeldfreimachung vorhanden. Der Baubeginn des Hochbaus erfolgt nach der abgeschlossenen Baufeldfreimachung im März 2020.“

Viel Arbeit steht Thomas Langer und seinen Mitstreitern noch bevor, die gegen die Zeit arbeiten. „Dass der Schulneubau beginnen muss, ist verständlich. Schließlich muss das Geld zeitnah verbaut werden“, weiß Langer. Nach den ersten archäologischen Funden ging man zunächst von einem Baustart im Oktober letztes Jahr aus.

Gelbe und grüne Marker zeigen die Position der Fundstücke: die grünen Marker zeigen Einzelfunde wie Scherben oder Gefäßreste, und die gelben Marker deuten auf Befunde wie Gruben, Pfostenstandspuren oder Feuerstellen. Quelle: Johanna Uminski

Weitere freigelegte Funde verdeutlichten jedoch bald die Größe der Dimension. „So eine Grabung bedeutet immer Stress. Es macht aber Spaß, wenn man was findet und entsprechend dokumentieren kann. Das hat man nicht jeden Tag und schon gar nicht auf einer so riesigen Fläche“, sagt Langer stolz.

Lesen Sie dazu auch:

Brücker Schulcampus wächst bis 2020 weiter

Kompromiss für geplanten Erweiterungsbau

Abgeordnete ebnen Weg für Anbau

Brück: Abgeordnete sehen Gesprächsbedarf

Multifunktionsbau für Schulcampus kommt

Von Johanna Uminski