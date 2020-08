Golzow

Ein stabiler Schülerverkehr, verlässliche Bustakte und schnelle Verbindungen zur Bahn. Das alles soll in Zukunft im Amt Brück besser funktionieren. Los geht es zum Schulbeginn am 10. August. „Dann wird der Fahrplan ausgeweitet, um den Busverkehr für Schüler, Pendler und alle anderen Fahrgäste attraktiver zu machen. Denn das Amt Brück ist eine Wachstumsregion“, kündigte Landrat Wolfgang Blasig ( SPD) am Montag an der Haltestelle vor der Golzower Grundschule an. Mit den Angeboten setzt das kreiseigene Verkehrsunternehmen Regiobus Vorgaben des vom Kreistag beschlossenen Nahverkehrsplans um.

Landrat Wolfgang Blasig, Brücks Amtsdirektor Marko Köhler und Golzows Bürgermeister Ralf Werner bei der Vorstellung des neuen Fahrplans. Quelle: Frank Bürstenbinder

Details der Neuerungen erläuterte Regiobus-Geschäftsführer Hans-Jürgen Hennig. Im Kern geht es um deutlich mehr Fahrten, einen klaren Takt und ein neues Wochenendangebot auf den drei Hauptrelationen von Brück nach Borkheide und Busendorf, nach Golzow und nach Treuenbrietzen. Zusätzlich werden Anschlüsse an den Bahnhöfen Borkheide und Brück zum RE7 nach Berlin hergestellt. Auch zum übrigen Bus-Netz von Regiobus gibt es Verknüpfungen unter anderem in Golzow und in Busendorf.

Fahrpläne an alle Haushalte

Seit Montag werden die Fahrpläne an alle Haushalte im Amt Brück verteilt. „Wir bitten alle Fahrgäste und Eltern, sich noch vor dem Schulstart über die neuen Fahrpläne zu informieren“, so Regiobus-Geschäftsführer Hennig. Brücks Amtsdirektor Marko Köhler lobte, dass seine Verwaltung von Anfang an in die Ausarbeitung des Konzeptes eingebunden wurde. Matthias Schimanowski, Bürgermeister der Stadt Brück, geht davon aus, dass immer mehr Menschen in Zukunft auf das Auto verzichten und lieber mit Bus und Bahn fahren wollen. Golzows Bürgermeister freut sich über die nun bessere Anbindung nach Brück. Und zwar alle zwei Stunden, in der Hauptverkehrszeit öfter. Das Umsteigen in Cammer entfällt.

Landrat Wolfgang Blasig in Golzow. Quelle: Frank Bürstenbinder

Nach dem der in Cammer ansässige Omnibusbetrieb Thomas Wetzel vor wenigen Wochen seine vier Konzessionen für Brück und Umgebung zurückgab, wird der Netzabschnitt komplett von den grün-weiß-blauen Bussen der Firma Regiobus bedient. Ein Fahrzeug von Regiobus fährt die Firma Wetzel im Auftrag. „Die Neuorganisation des Netzes Brück war nicht ganz einfach. Aber nach einem Probetrieb können wir am 10. August durchstarten“, ist Regiobus-Geschäftsführer Hennig überzeugt. Was ist vorgesehen?

Vier Fahrten am Wochenende

Die Linie 540 ( Bad Belzig – Brück) ersetzt die Linie 542 und ist auf die Belange des Schülerverkehrs ausgerichtet. Einige Fahrten führen deshalb über Baitz. Die Linie 541 Brück – Borkwalde wird an beiden Linienenden verlängert und verkehrt somit neu von Trebitz/Gömnigk über Brück, Borkheide und Borkwalde nach Busendorf. Neu ist das Wochenendangebot mit vier Fahrtenpaaren und Anschluss zur Linie 645 nach Lehnin. Die Linie 542 verkehrt zwischen Brück Bahnhof und Golzow über Cammer. In Golzow besteht Anschluss nach Brandenburg. Die Linie 542 verkehrt ebenfalls im Zwei-Stunden-Takt, in der Hauptverkehrszeit häufiger. Am Wochenende gibt es vier Fahrtenpaare. Anpassungen gibt es auf fünf weiteren Linien. Die Linie 561 ( Niemegk – Brück) entfällt und wird durch die Linien 540 und 586 ersetzt.

Von Frank Bürstenbinder