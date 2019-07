Locktow

Kraftfahrer müssen auf der Autobahn 9 im Hohen Fläming ab Montag mit Beeinträchtigungen rechnen. Dann beginnen weitere Bauarbeiten. Diesmal im Bereich des Rasthofes Fläming-West. Sie halten bis zum 18. Oktober an. Besondere Behinderungen gibt es dabei auch für Lastwagen. Sie können einen Teil des Rasthofes dann im September nicht nutzen.

Neuer Asphalt für fünf Kilometer

Wie Cornelia Mitschka, die Sprecherin des Landesbetriebes Straßenwesen Brandenburg der MAZ mitteilt, wird von Montag an ein fünf Kilometer langer Abschnitt der Richtungsfahrbahn nach Süden saniert. Dabei wird die Betonfahrbahn mit einer zehn Zentimeter dicken Asphaltdecke überzogen. Zudem werden die Schutzplanken am Fahrbahnrand sowie am Mittelstreifen erneuert.

Fahrspuren gesperrt

Während der Bauarbeiten sind Fahrspuren gesperrt. „Es gibt eine 3+1-Verkehrsführung. Je Richtung stehen also zwei Fahrstreifen zur Verfügung, einer davon im Gegenverkehr“, erklärt Cornelia Mitschka. Zudem gelten Tempolimits im Baustellenbereich, wo die Monate über maximal 60 beziehungsweise 80 Stundenkilometer erlaubt sein werden.

Rasthof weiterhin geöffnet

Mitten im Baustellenbereich liegt der Komplex der Tank- und Raststätte „Fläming-West“. Sie soll nach Angaben des Landesbetriebes während der gesamten Bauzeit offengehalten werden. „Außerdem wird für beide Fahrtrichtungen eine Stauwarnanlage aufgestellt“, so Mitschka.

Die Autobahn 9 erhält auf einem Abschnitt im Hohen Fläming eine Asphaltschicht. Quelle: Stefan Sauter/ DPA-Zentralbild

Vom 2. September an bis zum 26. September wird auf am Rasthof jedoch zudem die Durchfahrtsgasse im Bereich der Parkflächen für Lastwagen erneuert. „Groß- und Schwertransporte können die Tank- und Raststätte während dieser Zeit dann nicht nutzen“, erklärt die Sprecherin des Landesbetriebes. Die Freigabe der Richtungsfahrbahn München soll voraussichtlich am 24. September erfolgen.

Von Thomas Wachs