Brück

Dass das Leben manchmal doch ein Ponyhof sein kann, wollen Lutz und Birgitt Vollstädt von der „Wooden-Tower-Ranch“ in Brück beweisen. Zum ersten Mal bieten sie in diesem Jahr seit Ferienbeginn eine Ferienfreizeit auf ihrer Ranch an. Darauf weist der Tourismusverein Zauche-Fläming (TZF) in einer Mitteilung hin.

„Wir sind als Familie überzeugt, dass das Glück auf dem Rücken der Pferde liegt, wir sind Western-Reiter aus Passion“, sagt Lutz Vollstädt, dessen Tochter Victoria ebenfalls mit Erfolg reitet. Für Kinder können ab sofort Tages- und Wochenplätze für die Reitfreizeit gebucht werden.

Ranch-Alltag miterleben

Der Tag auf der „Wooden-Tower-Ranch“, also dem Holztürme-Bauernhof, beinhaltet zwei Mal am Tag Reiten, Mittagessen – aber auch die Arbeit mit dem Pferd. Das heißt bei Vollstädts: Pferde putzen und ab und an den Stall ausmisten. Aber auch gekuschelt werden darf mit dem erst vor kurzem geborenen Fohlen. „Das Motto lautet: Ranch-Alltag miterleben“, sagt Lutz Vollstädt.

„Solche Angebote braucht es, damit auch die Großstadtkinder die Reize der Zauche und des Reitens kennenlernen können – und die Kinder aus unserer Region, die, aus welchem Grund auch immer, nicht verreisen können, eine sinnvolle Freizeit verbringen können“, lobt der TZF-Vorsitzende Andreas Koska die Ferienfreizeit.

Tagesplätze für die Zeit von 8 bis 17 Uhr können ab sofort reserviert werden. Telefon: 0163/4032140. Weitere Infos unter: www.wooden-tower-ranch.de.

Von MAZ