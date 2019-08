Golzow

Die Planungen stehen ganz am Anfang. Doch klar ist: die Verkaufsfläche des NP-Marktes in der Brandenburger Straße soll deutlich erweitert werden. Das haben Vertreter der Edeka-Gruppe auf der jüngsten Sitzung der Gemeindevertreter angekündigt. So soll durch einen rückwärtigen Anbau an das bestehende Gebäude eine Verkaufsfläche von rund 1200 Quadratmeter geschaffen werden. Derzeit liegt diese bei rund 460 Quadratmeter.

Mehr Auswahl

Ganz offensichtlich trauen die Betreiber dem Standort Golzow ein höheres Umsatzpotenzial zu. Der Einzugsbereich des Discounters ist relativ groß. NP ist der einzige Supermarkt zwischen Brandenburg und Brück beziehungsweise Bad Belzig.

„Wir wollen unseren Kunden mit der Erweiterung ein breiteres Sortiment, mehr Auswahl und mehr Platz auf den Gängen bieten“, begründete Paul Fieseler von der Edeka Immobilien-Service GmbH den Expansionsplan.

Die Erweiterung der Verkaufsfläche findet an der Rückfront des Marktes statt. Quelle: Frank Bürstenbinder

Zwischenzeitlich hatte es in Golzow bereits eine Umstellung auf das Konzept NP Plus gegeben. Doch mit der deutlichen Erweiterung wird die Marke an diesem Standort nicht fortgeführt. So wird aus dem NP-Discounter ein Edeka Vollsortimenter.

NP ist eine Marke der Edeka Minden-Hannover, die die größte von insgesamt sieben Regionalgesellschaften der Edeka-Gruppe in Deutschland ist. Der erste NP-Markt wurde 1973 in Osnabrück eröffnet. Neben Golzow betreibt Edeka weitere NP-Märkte unter anderem in Görzke und Lehnin.

Zur Kenntnis genommen

Die Golzower Gemeindevertreter nahmen die Erweiterungspläne grundsätzlich wohlwollend zur Kenntnis. „Beschlüsse sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht nötig“, so Bürgermeister Ralf Werner. Die Kommune müsste wohl im Rahmen des Planverfahrens ihren Flächennutzungsplan ändern.

Wie Amtsdirektor Marko Köhler mitteilte, hat die Verwaltung mit dem Landkreis bereits im Vorfeld darüber gesprochen, welche planungsrechtlichen Möglichkeiten zur Schaffung von zusätzlicher Verkaufsfläche es in Golzow überhaupt gibt.

Die Planungen für eine Erweiterung des NP-Marktes in Golzow stehen erst ganz am Anfang. Quelle: Frank Bürstenbinder

„Der Weg bis zum Baurecht und zur Eröffnung eines Edeka Marktes in Golzow ist noch weit“, räumte der Expansionsverantwortliche Fieseler ein. Deshalb existiert auch noch keine Terminkette. Als reine Bauzeit gehen die Edeka-Manager von sechs bis neun Monaten aus.

Während des Durchbruchs lässt sich eine „minimale Schließzeit“ von mehreren Wochen wohl nicht vermeiden. Aus den Reihen der Gemeindevertreter kam der Hinweis beim Anbau wegen der angrenzenden Wohnbebauung auf den Lärmschutz bei Lüftungs- und Kühlanlagen zu denken.

Edeka ist Mieter

Edeka-Mann Fieseler verwies auf den noch zu erarbeitenden Bebauungsplan, bei dem der Emmissionsschutz eine gebührende Rolle spielt. Die Warenannahme erfolgt auch in Zukunft von der Parkplatzseite. Wie mitgeteilt wurde, soll die Breite der Parkplätze von derzeit 2,50 auf 2,75 Meter vergrößert werden.

Die Edeka-Gruppe ist selbst nur Mieter des Objektes. Zuvor hatten Abgeordnete bedauert, dass es im Zuge der Aufstellung eines Buswartehäuschen auf dem Gehweg zu keiner Einigung mit dem Eigentümer über den Abkauf eines zwei Meter breiten Grundstücksstreifens gekommen war.

Von Frank Bürstenbinder