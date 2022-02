Ausschreibung beendet: Drei Bewerber wollen im Amt Brück Feuerwehrchef werden     

Brück

Für den neu zu besetzenden Posten des Amtswehrführers in Brück liegen nunmehr drei Bewerbungen vor. Das hat Amtsdirektor Marko Köhler in der jüngsten Sitzung des Amtsausschusses in Brück bekannt gegeben. Konkrete Namen nannte der Verwaltungschef nicht.

Nachdem der Posten des Brandschutzkoordinators nach Versäumnissen des später dann gekündigten Vorgängers mehr als ein Jahr lang unbesetzt blieb, endete jetzt im Februar die Bewerbungsfrist für die Ausschreibung zur Nachbesetzung.

Erhebliche Defizite in Abrechnung

Der Posten war vakant, nachdem bekannt geworden war, dass dem Amt Brück wegen der Versäumnisse des bisherigen Amtsinhabers bei der Abrechnung von Einsätzen erhebliche finanzielle Defizite entstanden waren.

Zuletzt hatten die Stellvertreter Mike Wiede aus Borkheide sowie Danny Hatscher aus Golzow die Vertretung der Interessen der Brandschützer gemeinsam ehrenamtlich wahrgenommen. Beide Feuerwehrleute sind jetzt vom Amtsausschuss zu Hauptbrandmeistern befördert worden.

Kreisbrandmeister unterbreitet Vorschlag

Berufen wird der neue Brandschutzkoordinator oder die neue Koordinatorin erneut für den Zeitraum von sechs Jahren. Nach Anhörungen der Ortswehrführer mit Kreisbrandmeister Jens Heinze, die für März geplant ist, werde der oberste Feuerwehrmann des Kreises aus den drei Bewerbungen dann einen Vorschlag für den Amtsausschuss unterbreiten.

Mike Wiede (li.) und Danny Hatscher (re.), hier mit mit Amtsdirektor Marko Köhler, sind die stellvertretenden Amtswehrführer in Brück und nun befördert worden zu Hauptbrandmeistern. Quelle: René Gaffron

Dessen Mitglieder beschließen dann formal über die neue Besetzung des Postens in der Amtsverwaltung. Dies könnte im Mai der Fall sein. Zu koordinieren und abzurechnen ist im Amt Brück die Arbeit von rund 270 ehrenamtlichen Einsatzkräften in Reihen der Ortsfeuerwehren.

Altersgrenze für Bewerber

Für den Leitungsposten geeignet gelten laut Ausschreibung Bewerberinnen und Bewerber, die nicht älter als 59 Jahre sind und schon mindestens vier Jahre lang in der Löschgruppe Dienst getan haben. Zudem müssen sie eine Gruppenführer-Ausbildung absolviert haben und bereit sein, weitere Lehrgänge zu besuchen.

Von Thomas Wachs