Endlich wieder mehr Freiheit und Spontanität – das genießen die Fläminger mit der Öffnung der Außengastronomie. Sieben Monate mussten sie warten, nun können Gäste Cafés, Restaurants und Gaststätten unter Auflagen besuchen. Eine von ihnen ist die frisch vermählte Christine Geißler, die gemeinsam mit ihrem Mann und Gästen im Fliegerheim den besonderen Tag feiert. „Man konnte es ja kaum abwarten, wieder wegzugehen“, sagt die Borkheiderin.

Die Corona-Beschränkungen haben Jens Geißler nicht so getroffen, weil er einen eigenen Garten hat. „Meiner Meinung nach hätte man die Gastronomie aufgrund der Hygiene- und Abstandsregeln gar nicht schließen müssen. In der S-Bahn stehen und sitzen die Menschen nah beieinander und in den Gaststätten mit genügend Abstand darf man nicht gehen?“ so der Einwand von Jens Geißler.

Das Außerhaus-Angebot von Restaurants und Gaststätten hat Ines Wolter in den letzten Monaten gerne in Anspruch genommen. Dennoch genießt die Beelitzerin die Möglichkeit, wieder außerhalb Essen zu gehen. „Das ist überhaupt nicht zu vergleichen. Ich habe die Freiheit, die Spontanität und die ganze Atmosphäre vermisst.“ Das Mittagessen bei Sonnenschein und Wind genießt im Borgmanns in Brück Jutta Felgenträger. „Ich finde es ganz toll, dass man wieder Pause bei Borgmann machen kann“, sagt die Brückerin.

Neue Freiheit durch die Öffnung

Vermisst hat Jutta Felgenträger in den letzten Monaten das Gemütliche und Entspannen in der Gaststätte, um die Seele baumeln zu lassen. „Und wenn es beim Wirt im Ort ist.“ Die Auflage, einen Nachweis eines negativen Corona-Tests oder Impfnachweises der Gäste vorzulegen, findet Jutta Felgenträger richtig. Die neue Freiheit durch die Öffnung der Außengastronomie begrüßt auch ihr Mann Heinz Felgenträger. „Ich habe in den letzten Monaten meinen Stammtisch, aber auch die ganze Kunst und Kultur vermisst. Es ist gut, dass es die schrittweisen Lockerungen gibt. Das ist fast schon überfällig“, betont er.

Für Bernd Karge und seine Frau Carmen aus Göttin war klar, am Öffnungstag der Außengastronomie nach Golzow ins Bürger´s Eiscafé und Restaurant zu fahren. „Hier kann man relaxen und sein Bier genießen.“ Das Abendessen außerhalb hat das Ehepaar in den letzten Monaten vermisst, sagen beide. Die Auflagen findet der Göttiner in Ordnung, allerdings hätte er sich gewünscht, dass wenigstens im Außenbereich diese weggefallen wären. „Das Geimpfte sowie Genesene privilegiert werden, finde ich nicht gut.“ Das Gesellige, das Miteinander und das Treffen von Freunden hat Carmen Karge vermisst und freut sich über die neu gewonne Freiheit.

Optimistisch und euphorisch

Aufgeregt sind Nadin Bürger-Weist und ihr Team vom Bürger´s Eiscafé in Golzow. „Wir sind vorbereitet und hoffen, dass es endlich gut anläuft. Es waren sieben schwere Monate“, sagt die Inhaberin. Es sei ein großer Aufwand, die Gäste nach ihrer Impfung oder ihrem Negativtest zu befragen, doch die Freude überwiegt, so Bürger-Weist. „Wir bieten auch Tests vor Ort an.“ Optimistisch und euphorisch blickt die Gastronomin auf die bevorstehende Saison. „Wir haben unser altes Geschäft vermisst.“ Doch auch die Gäste genießen die neue Freiheit, so Nadin Bürger-Weist. „Der Nachholbedarf bei den Gästen ist groß, die sicherlich heute mit ihrer dicksten Jacke kommen.“

Trotz der Öffnung der Außengastronomie macht Sabrina Gutsch mit dem Außer-Haus-Verkauf weiter. „Man ist zwiegespalten, was man macht. Man möchte ja nicht mit den Gästen diskutieren, dass sie ihren Negativ-Test vorlegen müssen. Meine Arbeit besteht darin, Essen und Trinken zu verkaufen und zu kochen“, betont die Inhaberin der Gaststätte „Bimie´s Linde“ in Schlalach. Dennoch weist Sabrina Gutsch keine Gäste ab, wenn sie im Außengastronomiebereich ihrer Gaststätte sitzen möchten und einen negativen Corona-Test-Nachweis vorlegen oder geimpft sind. „Leute haben gefragt und sie wissen, dass sie eine Jacke oder Decke mitbringen müssen.“

Die angemeldete Gästeanzahl ist am ersten Tag noch verhalten, sagt Stephan Rüde-Mösenthin. „Heute Abend kommen aber mehr. Tagsüber arbeiten die Leute noch.“ Aufgeregt sind der Gastwirt und sein Team am ersten Tag der Eröffnung der Außen-Gastronomie. Acht Monat mussten sie warten. „Wir hoffen, dass alles klappt und funktioniert“, betont der Borkheider. Die Erwartungen mit dem Saisonstart sind positiv, sagt der 62-Jährige. „Die Leute waren lange genug eingesperrt gewesen. Sie wollen raus, das Leben genießen, Freude aufnehmen und Freude ausstrahlen.“

Von Johanna Uminski