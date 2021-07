Ausstellung in Tokio: Erster japanischer Motorflug ist deutschem Flugpionier zu verdanken

Borkheide

Eine Sonderausstellung zu Ehren des deutschen Flugpioniers Hans Grade ist seit Mai im japanischen Luftfahrt-Museum Tokorozawa in Tokio zu sehen. Dass der Borkheider in Japan eine solch hohe Anerkennung genießt, freut Michael Grade, Großneffe des Flugpioniers. „Kumazo Hino war Hans Grades Flugschüler und der erste Japaner, der auf heimischem Boden einen motorisierten Flug durchführte, und zwar mit einer Libelle“, erklärt Michael Grade.

„Unter den insgesamt etwa 15 ausländischen Flugschülern von Hans Grade war Hino damals sicherlich der „exotischste“, sagt Grade. Nach seiner Ausbildung in Grades Fliegerschule hat Hino die fabrikfertige „Libelle“ im Auftrag seiner Armeevorgesetzten gekauft, zerlegen lassen und in Kisten verpackt auf dem Seeweg nach Japan transportieren lassen, weiß der Großneffe Hans Grades zu berichten.

Nach der zeitgleichen Ankunft von Hino erfolgten in schnellem Tempo der Zusammenbau und die Inbetriebnahme der Libelle. „Bis dato gab es in Japan noch kein Motorflugzeug und auch keinen ausgebildeten Piloten“, betont Michael Grade. Am Vormittag des 14. Dezembers 1910 bestieg Hino seine Libelle, hob als allererster japanischer Motorflieger ab und flog ohne Störung etwa 700 Meter weit in einer Flughöhe von zwei Metern, berichtet der in der Eifel lebende Professor.

Über 100 Patente von Hans Grade Michael Grade, dessen Großonkel Hans Grade war, forscht zu seinem berühmten Verwandten. Michael Gerade hat über 100 einzelne Patente seines Großonkels Hans Gerade dokumentiert und an die Borkheider Ortschronistin übergeben. Hans Grade ist am 17. Mai 1879 in Köslin geboren und am 22. Oktober 1946 in Borkheide gestorben. Erteilt wurden die Patente des Flugpioniers in der Zeit von 1905 bis 1955 – also bis fast zehn Jahre nach seinem Tod. Von den gut 100 Patenten wurden 54 Patente in Deutschland und 46 Prozent im Ausland erteilt: neun in Österreich, acht in der Schweiz, acht in Großbritannien, acht in Frankreich, fünf in Spanien, fünf in den USA und drei in Kanada.

Wie Hans Grade ein Jahr zuvor mit dem hoch dotierten „Lanz-Preis der Lüfte“ deutsche Fluggeschichte schrieb, so eroberte Kumazo Hino an diesem Dezembertag erstmals den japanischen Luftraum mit seinem Grade-Eindecker. „Für Japan ein historischer Tag.“ So kam es, dass Hans Grade und seine Libelle durch den Erstflug von Hino einen Ehrenplatz in der Fluggeschichte Japans bekamen, erklärt der Großneffe Grades.

„Entsprechend hoch ist auch die Anerkennung von Grades flugtechnischen Pionierleistungen durch die japanische Öffentlichkeit. Die hochwertige, zurzeit laufende Ausstellung in Tokio ist dafür ein sichtbarer Beleg.“ Dass es eine Verbindung zwischen Borkheide und Japan gibt, ist für die Borkheider Ortschronistin Heike Günther nichts Neues.

„Das Besondere ist aber, dass es eine Ausstellung in Tokio mit Bildern von Hans Grade gibt“, resümiert die Borkwalderin. Kumazo Hino war Hauptmann in der japanischen Armee und wurde damals nach Deutschland entsandt, um das motorisierte Fliegen zu erlernen und geeignete Flugmaschinen für den Einsatz in Japan anzukaufen, weiß Michael Grade.

„Die japanische Armee hatte schon früh die perspektivische Bedeutung des Motorflugs für militärische Zwecke erkannt und im April 1910 gleich zwei ihrer Offiziere, Kumazo Hino und Yoshitoshi Tokugawa, nach Europa geschickt.“ Während Hino nach Deutschland reiste, begab sich sein Kollege nach Frankreich.

Kein Unbekannter mehr in Borkheide: Professor Michael Grade, Großneffe des bekannten Flugpioniers Hans Grade, half den Organisatoren in Japan bei der Ausstellung in Tokio mit Fachinformationen und Bildbestand.

„Im Raum Berlin hielt sich Hino zunächst bei der Wright-Fliegerfertigung auf dem Fluggelände Berlin-Johannesthal auf, und dann bei den Grade-Fliegerwerken in Bork, dem heutigen Borkheide“, sagt Michael Grade, der bereits mehrfach Borkheide besucht hat.

In einer großen Halle zeigt das Tokorozawa Aviation Museum einen 1:1-Nachbau der Grade-Libelle nebst gut bebilderten Schautafeln über das Leben und Wirken von Hans Grade, so der Großneffe des Flugpioniers, der den Organisatoren der Ausstellung detaillierte Fachinformationen und einen umfangreichen Bilderbestand über Hans Grade zur Verfügung stellte.

„Ein schönes Beispiel internationaler Zusammenarbeit bei der Rekonstruktion eines Stücks deutsch-japanischer Fluggeschichte, die schon vor über 100 Jahren ein Hauch von Globalisierung umgab“, resümiert Michael Grade, Professor für technisches und naturwissenschaftliches Englisch.

