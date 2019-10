Ausstellung zu jüdischem Leben regt lokale Forschung an

Brück

Viel zu berichten über Schicksale jüdischer Mitmenschen aus Brück und Umgebung gebe es aktuell noch nicht, sagt Benjamin Stamer von der Projektgruppe des Vereins Belziger Forum. Daran jedoch kann die Wanderausstellung womöglich etwas ändern, die am Mittwochnachmittag auf Einladung der evangelischen Kirchengemeinde jetzt auch in der Brücker Lambertuskirche eröffnet worden ist.

Neun Stationen hat die Schau mit dem Titel „Jüdisches Leben in der Region Belzig 1933 – 1945“ inzwischen hinter sich. Sie war nach gut zwei Jahren Recherche und Forschungsarbeit im vorigen Jahr in Bad Belzig erstmals gezeigt worden.

Große Nachfrage für neue Termine

Viele weitere Termine an diversen Orten gebe es bereits. „Die Nachfrage ist zum Selbstläufer geworden, das Interesse ist groß überall wo wir hinkommen“, sagt Wolf Thieme. Der Senior aus Werbig hatte mit Benjamin Stamer und weiteren Personen zu den Inhalten der bislang 18 Schautafeln geforscht.

Mit Fotografien, Texten und anderen historischen Dokumenten soll jüdischen Mitbürgern, die von den Nationalsozialisten verfolgt, vertrieben oder getötet worden waren, mit der Ausstellung ein Stück ihrer Identität zurückgegeben werden. Nicht mit einem allgemeinen Gedenken sondern mit ganz konkreten Namen und Schicksalen, die symptomatisch sind für die vielen weiteren, soll dies erfolgen. „Das sind wir als Deutsche den toten Juden schuldig, die von den Nationalsozialisten auch mit ihren Namen ausgelöscht werden sollten“, sagt Wolf Thieme beim Brücker Gemeindenachmittag zur Eröffnung der Ausstellung.

Aus der Ausstellung „Jüdisches Leben in der Region Belzig 1933 – 1945“ ist inzwischen auch ein Buch hervorgegangen. Quelle: Thomas Wachs

Die Akteure der Projektgruppe sehen mit der Ausstellung nun den Grundstein gelegt für die weitere Forschungsarbeit jeweils vor Ort. „Aus Altersgründen kann ich diese oft mühsame Archivarbeit nicht mehr so leisten“, sagt der 82-jährige Wolf Thieme. Auch Benjamin Stamer verweist auf personelle Engpässe der Projektgruppe. Doch gebe es immer wieder neue Ansätze und noch viel zu erforschen.

Wenige Hinweise in Archiven

Für Brück konnte die Forschung noch nicht intensiviert werden. „Denn in Kreis- und Landesarchiven fanden sich keine Hinweise auf intensives jüdisches Leben in Brück“, erklärt Stamer. Auch die wissenschaftliche Dokumentationsstelle zur Judenverfolgung in der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem habe keine Einträge mit Bezug zu Brück ergeben.

Lediglich die heute ebenfalls über das Internet abrufbaren Daten einer Volkszählung von 1939 gaben Anhaltspunkte zu Juden, die in Brück geboren wurden. So stieß Stamer auf vier Namen von Anna und Georg Friedeberg, Bernhard Grunwald und auch Elfriede Loewenthal, Jahrgang 1931. Sie wurde im Alter von zehn Jahren – vermutlich mit ihrer Familie, die aus dem Raum Wünsdorf stammte – in das Ghetto von Riga in Lettland deportiert, wo das Mädchen nur wenige Tage danach zu Tode gekommen war. Ein Stolperstein in Berlin erinnere bereits an ihr Schicksal.

Benjamin Stamer (links) und Wolf Thieme forschen mit weiteren Akteuren ein Projektgruppen zum Schicksal jüdischer Familie im Fläming. Quelle: René Gaffron

„Das alles ergibt also erste Anhaltspunkte zu Brück, die wir aber noch nicht vertiefen konnten“, sagt Benjamin Stamer. „Anders als in Bad Belzig Treuenbrietzen, Ziesar oder Beelitz als zentralem Synagogenort der Region gab es hier aber wohl keine eigene jüdische Gemeinde“, erzählte er in Brück.

Daher ist Stamer froh, wenn lokale Gruppen vor Ort die Arbeit vertiefen. So wie in Brandenburg an der Havel, wo die Ausstellung zuletzt Station gemacht hatte. „Dort gab es einst um die 200 jüdische Familien“, erzählt Wolf Thieme. Die Forschungsarbeit führe da schnell immer tiefer in Details und zu neuen Verzweigungen.

Auch in Brück gibt es nun erste Aktivitäten zur weiteren Aufarbeitung. Anne Römke und Armin Olunczek, die in Brück- Gömnigk in der Wohngemeinschaft der Alten Mühle leben, waren zur Ausstellungseröffnung in der Lambertuskirche dabei. Sie wollen vor Ort womöglich weiter forschen.

Erste Recherchen zur Brücker Situation

„Das ist ein wichtiges Kapitel deutscher Geschichte. Ich frage mich, wie viele Leute es hier noch gibt, die davon erzählen könnten“, sagt Anne Römke. Armin Olunczek habe bereits erste Recherchen zur Brücker Situation geführt. „Seit ich in Bad Belzig mal an Stolpersteinen vorbei gekommen bin, ist mir das Thema bewusster geworden.“

Allgemein wollen die Akteure mit der Ausstellung Zeichen setzen gegen aus ihrer Sicht wieder wachsenden Antisemitismus. Dies gewinne angesichts aktueller politischer Tendenzen und Tragödien wie dem Angriff auf eine Synagoge in Halle an der Saale immer mehr an Bedeutung, erklärte Benjamin Stamer.

Geforscht über zwei Jahre

Zwei Jahre lang hatte das mehrköpfige Projektteam des Belziger Forums die Biografien jüdischer Bürger, Institutionen und Friedhöfe in Bad Belzig, Treuenbrietzen, Beelitz und Umgebung recherchiert, in Archiven geforscht. Dazu sind Zeitzeugen, Einwohner, Historiker und Nachkommen befragt und inzwischen ein Buch veröffentlicht worden.

Mehr als 200 Namen von Juden, die mit ihren Familien in Bad Belzig, Dahnsdorf, Görzke, Brück, Niemegk, Reetz, Treuenbrietzen und anderen Orten des ehemaligen Zauches Belzig lebten, hat die Gruppe bereits zusammengetragen. Mit einer eigenen Tafel zur jüngsten Ausstellung in Brandenburg an der Havel ging die Arbeit auch über den Fläming hinaus.

Chronistin sammelt Geschichten

Das Ergebnis der Forschung waren teils bisher unbekannte Fotos und Dokumente, nicht gehörte Berichte aus der Zeit der Verfolgung jüdischer Mitbürger. „Es kommen immer wieder auch Menschen in den Ausstellungen zu uns, die uns Begebenheiten und ihre Erlebnisse aus der Region erzählen“, sagt die Bad Belziger Chronistin Helga Kästner von der Projektgruppe.

Die Ausstellung „Jüdisches Leben in der Region Belzig 1933 –1945“ ist bis zum 6. November in der Brücker Lambertuskirche zu sehen.

Von Thomas Wachs