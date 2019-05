Brück

Auch am Montagmorgen bleibt es noch spannend bei einigen Ergebnissen der Kommunalwahl vom Sonntag. Im Amt Bück liegen noch nicht alle Zahlen verbindlich vor.

Die Spannung hält an, was die Besetzung der Posten der ehrenamtlichen Bürgermeister sowie für die fünf Ortsbeiräte und die Ortsvorsteher angeht. Wie Wahlleiterin Marion Jahn am Montag der MAZ sagte, ist vor allem die Auszählung des Briefwahlbezirkes für die genannten Teile noch offen. „Die Kollegen hatten sehr viel zu tun fleißig gearbeitet. Trotzdem haben wir entschieden, um 4.30 Uhr die Auszählung zunächst zu beenden“, so Jahn.

Ausgezählt wurden noch in der Nacht die Europawahl, sowie die Brücker Ergebnisse für den Kreistag, die Stadtverordnetenversammlung sowie die Gemeindevertretungen.

Sehr viel Briefwahl

Fortgesetzt wurde die Auszählung zur Briefwahl am Montagmorgen. Sie hält zur Stunde noch an. „Immerhin war der Briefwahlbezirk ein sehr großer und größer als die meisten anderen Lokale“, sagt Marion Jahn. Von gut 8800 Wahlberechtigten im Amt Brück hatten 1500 Briefwahlunterlagen angefordert. Davon kamen circa 1300 zurück, sagt die Wahlleiterin.

Insgesamt kann auch Marion Jahn von großem Andrang auf die Wahlen am Sonntag berichten. „Es kam zu Wartezeiten und wir haben zusätzliche Kabinen aufgebaut um den Andrang aufzufangen. Teilweise standen so bis zu sechs Urnen in den Wahllokalen.

Zwischenfall im Wahllokal

Für Unruhe hatte ein kleiner Zwischenfall gesorgt im Wahllokal im Amtsgebäude Brück. „Dort ist ein Mann laut geworden und drohte, die Wahl anzweifeln zu wollen“, so Jahn. „Wir mussten ihm dann mit der Polizei drohen, konnten die Fragen aber im persönlichen Gespräch mit mir als Wahlleiterin dann doch klären“, erzählt die Wahlleiterin. Der Bürger hatte nicht verstanden, wie er seine Stimmen auf die Kandidaten verteilen kann.

Von Thomas Wachs