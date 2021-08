Auto kracht am Stauende auf A9 bei Linthe in Lastwagen      

Linthe

Ein Auffahrunfall hat sich im Rückstau auf der Autobahn 9 ereignet. Dabei ist am Montag gegen 13.55 Uhr der Fahrer eines VW leicht verletzt worden. Der 58-Jährige war an der Anschlussstelle in Linthe in Richtung Süden auf die Autobahn aufgefahren.

Dort war der Verkehr zu diesem Zeitpunkt jedoch gerade ins Stocken geraten. Der VW kollidierte mit einem langsam in Richtung eines Stauendes fahrenden Sattelzug.

Rettungskräfte brachten den leicht verletzten Autofahrer in ein Krankenhaus. Weitere Personen wurden nicht geschädigt. Jedoch entstand ein hoher Sachschaden von insgesamt rund 18.000 Euro.

Der Pkw und der Lastzug wurden durch den Aufprall so stark beschädigt, dass beide nicht mehr fahrbereit waren. Sie mussten von Abschleppdiensten abtransportiert werden.

Von MAZ