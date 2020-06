Brück

Verletzt worden ist ein Autofahrer bei einem Unfall an einer Baustelle auf der Autobahn 9. Zwischen den Anschlussstellen Brück und Beelitz war der 37-Jährige mit einem Nissan am Montagnachmittag gegen 15 Uhr in Richtung Dreieck Potsdam auf einen Schilderwagen aufgefahren.

Der Anhänger mit Signaleinrichtungen war zusätzlich zu weiteren Warnanlagen zur Absperrung einer Tagesbaustelle auf dem linken Fahrstreifen postiert. Der Autofahrer übersah diesen Wagen offenbar aus Unaufmerksamkeit und fuhr ungebremst auf.

Vollsperrung für Bergungsarbeiten

Dabei wurde der Nissanfahrer leicht verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. In dem Schilderwagen-Gespann – einem Lkw mit Anhänger – befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls keine Personen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 45.000 Euro geschätzt.

Das Auto und der Schilderwagen wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Sie mussten abgeschleppt werden. Für die Bergungsarbeiten wurde die Fahrbahn der Autobahn in Richtung Norden für circa 45 Minuten voll gesperrt.

