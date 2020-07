Brück

Großer Sachschaden entstand bei einem Autounfall in Brück. Am Montagabend gegen 21.20 Uhr krachte in der Bahnhofstraße ein VW-Transporter auf eine Verkehrsinsel. Der 36-jähriger Fahrer war von der Fahrbahn abgekommen.

Feuerwehr angerückt

Dadurch entstanden sowohl an der Verkehrsinsel, wie auch den Verkehrszeichen, als auch am VW-Transporter massive Schäden. Die Feuerwehr musste anrücken, um auslaufende Betriebsflüssigkeiten zu binden am Unfallauto.

Anzeige

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde den Polizisten schnell klar, warum es zu dem Crash gekommen war. Der Kraftfahrer stand unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Atemtest ergab einen Wert von mehr als 1,9 Promille.

Weitere MAZ+ Artikel

Blutprobe angeordnet

Die Beamten ordneten eine Blutprobe an. Der Führerschein des 36-Jährigen wurde sichergestellt und ihm die Weiterfahrt untersagt. Der VW-Transporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Polizei ermittelt nun gegen den Kraftfahrer wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Der Sachschaden wird auf mehr als 6000 Euro geschätzt.

Von MAZ