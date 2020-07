Borkheide

Mit seinem Auto gegen eine Straßenlaterne gekracht ist ein Kraftfahrer in Borkheide. Am Wurzelweg der Waldgemeinde war er am Sonntag kurz nach 10 Uhr wohl aus Unachtsamkeit mit einem Renault von der Straße abgekommen und mit einer Laterne kollidiert.

Der Aufprall war so stark, dass der Lampenmast umkippte und teilweise auf die Straße ragte. Nach der Unfallaufnahme durch die Polizei ist die Laterne weggeräumt und die Straße für beide Richtungen wieder freigegeben worden.

Anzeige

Der Fahrer des Unfallautos kümmerte sich selbständig um den Abtransport seines beschädigten Fahrzeuges. Es entstand ein Sachschaden von circa 6000 Euro.

Von MAZ