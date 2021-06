Autofahrer steuert mit mehr als zwei Promille nach Schlalach

Schlalach

Fast jeden Tag wird im Hohen Fläming ein Kraftfahrer ertappt, der unter Einfluss von Alkohol am Steuer sitzt. So staunten die Beamten nicht schlecht über das Ergebnis eines Tests am Donnerstagnachmittag.

Zwischen Linthe und Schlalach war ein 57- Jähriger gestoppt worden. Sein Wert vor Ort: 2,04 Promille. Der Audi-Fahrer musste daraufhin eine Blutprobe im Krankenhaus abgeben. Sein Führerschein wurde von den Ordnungshütern eingezogen. Zunächst geht es für den Mann zu Fuß weiter. Er muss sich nun wegen einer Verkehrsstraftat verantworten.

Von René Gaffron