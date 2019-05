Brück

Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Arbeiterwohlfahrt ( Awo) findet am Freitag ein Frühlingsfest in Brück statt. Auf dem Gelände der ehemaligen „Alten Korbmacherei“ bieten an diesem Tag die Awo-Tagespflege, der Ortsverein Brück und das Mehrgenerationenhaus viele Aktivitäten an.

Bereits um 10 Uhr beginnt der Tag mit generationsübergreifenden Sportaktivitäten auf dem Gelände des neuen Skateparks, an dem Kinder und Erwachsene der Kita und der Tagespflege teilnehmen.

Trödelmarkt und Pflanzentauschbörse

Ab 14 Uhr warten leckere selbstgebackene Kuchen, herzhaftes Essen und verschiedene Getränke auf die Gäste und laden zum Verweilen ein. Außerdem haben die Besucher bei einem Trödelmarkt die Möglichkeit, wahre Schätze zu finden.

Für Gartenfreunde lockt eine Pflanzentauschbörse des Seniorenbeirates. Hier können mitgebrachte Pflanzen untereinander getauscht werden, um das heimische Paradies auf dem Balkon oder im Garten zu verschönern.

Raum für Begegnungen

Die Kinder können beim kreativen Basteln den Frühling begrüßen. Gemäß der Awo-Aktionswoche „Armut von Menschen mit Behinderungen“ soll dieses Fest bewusst jedem Menschen offen stehen und Raum für Begegnungen bieten.

Frühlingsfest zum 100-jährigen Awo-Jubiläum am Freitag, 10. Mai, von 10 bis 17 Uhr. Die Veranstaltung findet statt auf dem Gelände der ehemaligen „Alten Korbmacherei“, Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 4D in Brück. Anmeldungen für einen kostenfreien Stand auf dem Trödelmarkt unter: 033844/447.

Von Josephine Mühln