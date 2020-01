Brück

Am Brücker Bahnhof ist am Montag ein BMW-Kombi gestohlen worden. Der Besitzer hatte seinen Wagen am frühen Morgen auf dem Pendlerparkplatz am Bahnhof abgestellt. Als er am Abend zurückkam, war der schwarze 3er-BMW verschwunden. Der Diebstahl muss sich im Laufe des Tages zwischen 6 und 19 Uhr ereignet haben. Die Polizei bittet um Mithilfe und nimmt Hinweise zu Tatverdächtigen entgegen.

Von MAZonline