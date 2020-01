Brück

Am Brücker Bahnhof ist am Montag ein BMW-Kombi gestohlen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der Besitzer seinen Wagen am frühen Morgen auf dem Pendlerparkplatz am Bahnhof abgestellt.

Als er am Abend zurückkehrte, war der schwarze BMW der 3-er Baureihe verschwunden. Das Fahrzeug hat das amtliche Kennzeichen PM-J 209. Der Diebstahl muss sich im Laufe des Tages zwischen 6 und 19 Uhr ereignet haben. Die Polizei bittet um Mithilfe und nimmt Hinweise zu Tatverdächtigen entgegen.

Hinweise an die Polizei unter 03381/5600.

Von MAZonline