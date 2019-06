Brück

Ein BMW der 5er-Baureihe ist in der Nacht zum Dienstag gestohlen worden. Das hat der 31-jährige Besitzer angezeigt. Er hatte den Verlust des Autos geegn 6 Uhr festgestellt. Der Wagen mit dem Kennzeichen „ PM - LS 687“ war in der Straße der Einheit abgestellt.

Am Vorabend war bereits der Wagen einer Wachschutzfirma abhanden gekommen. Der Mazda wurde in der Klingenbergstraße in Brandenburg/Havel entwendet.

Von René Gaffron