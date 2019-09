Brück

Der Bahnhofsvorplatz in Brück wird nach dem langjährigen Bürgermeister der Stadt, Karl-Heinz Borgmann, benannt. Eine kleine Feier dazu mit anschließender Führung durch das Bahnhofsgebäude findet am Sonnabend, 28. September, statt.

Karl-Heinz Borgmann im August 2016. Quelle: Andreas Koska

Karl-Heinz Borgmann war von 1994 bis 2016 Bürgermeister in Brück. Er starb 2016 im Alter von 71 Jahren an Krebs. Bereits zu dieser Zeit wurde der Gedanke laut, einen Ort in der Stadt nach Karl-Heinz Borgmann zu benennen. Neben dem Bahnhofsvorplatz war auch der Platz vor dem Amtsgebäude im Gespräch.

Die Umbenennung des Brücker Bahnhofsvorplatzes in „Karl-Heinz-Borgmann-Platz“ findet am Sonnabend, 28. September, statt. Beginn ist um 10 Uhr.

Von MAZ