Baitz

Ursula und Falko Scherer aus Dresden blicken mit Ferngläsern in den Händen in die Weite der Belziger Landschaftswiesen. Als weiße Punkte sollen dort balzende Großtrappen auszumachen sein. Ihre Entscheidung, vor der Heimfahrt aus dem Urlaub in Brück einen Zwischenstopp einzulegen und an einer der Ranger-Erlebnistouren in die Landschaftswiesen teilzunehmen, wird schnell belohnt. Neben stolzen Großtrappen-Hennen, bekommen sie noch viel stolzere Hähne zu Gesicht.

Großtrappe in den Belziger Landschaftswiesen. Quelle: Bärbel Kraemer

„Wenn die Hähne ihr Gefieder wenden, wirken sie aus der Entfernung wie große weiße Schneebälle“, erklärt Rangerin Katrin Dörrwand, die die Tour leitet. Wie die Scherers aus Dresden suchen weitere Exkursionsteilnehmer vom Trappenbeobachtungsturm bei Freienthal, die frühlingsgrüne Weite der Landschaftswiesen nach sich langsam bewegenden weißen Schneebällen ab. Fast wie auf Bestellung ziehen die Trappenhähne dann auch im Stakkato-Schritt in etwa 500 Metern Entfernung an den Beobachtern vorbei.

Ein Trappenhahn bei der Balz. Quelle: Bärbel Kraemer

Sie werden scheinbar nicht müde, ihre Männlichkeit unter Beweis zu stellen. Fast scheint es, dass die auch an ihnen vorüberziehenden Hennen vom Macho Gehabe der Hähne vollkommen unbeeindruckt bleiben. Das beeindruckende Naturschauspiel, dass die Großtrappen in den Belziger Landschaftswiesen aktuell zelebrieren, wirft dann auch Fragen in der Runde auf.

Katrin Dörrwand bleibt keine Antwort schuldig. Sie erklärt, dass die Großtrappen, die auch als märkischer Strauß bezeichnet werden, nicht in Nestern, sondern in Erdmulden schlafen. Mit Hitze oder Kälte haben sie kein Problem, dafür macht ihnen aber anhaltende Nässe zu schaffen.

Vom Turm bei Freienthal können die Vögel beobachtet werden. Quelle: Bärbel Kraemer

Bei der Gelegenheit vermittelt die Rangerin von der Naturwacht Hoher Fläming auch einen kurzen Steckbrief des Steppenvogels, der in den Belziger Landschaftswiesen gehegt und gepflegt wird. „Ich habe schon so oft hier oben auf dem Turm gestanden und die Balz beobachtet. Trotzdem ist es immer wieder etwas ganz besonderes für mich“, sagt sie und hilft Besuchern, wenn sie die in der Ferne stolzierenden Vögel aus den Augen verloren haben. Ihr geschulter Blick fängt die Trappen sofort wieder ein, so dass die Exkursionsteilnehmer faszinierende Eindrücke erleben.

Zu Fuß geht es zum Beobachtungsturm am Rand der Landschaftswiesen bei Freienthal. Quelle: Bärbel Kraemer

Im Rahmen der Erlebnistour erklärt Katrin Dörrwand aber auch, wie schwierig und aufwendig es ist, den Bestand der Großtrappen in den Belziger Landschaftswiesen zu halten. Seit Mitte der 1990er Jahre, als die Art schon fast als ausgestorben galt, wird mit großem Aufwand daran gearbeitet.

„Die Nachwuchsrate im Bestand reicht nicht aus, um die Population zu sichern“, erklärt die Rangerin. Aktuell gibt es noch einen festen Bestand von rund 315 Exemplaren, die in den Bundesländern Brandenburg und Sachsen-Anhalt leben. Davon rund 75 in den Belziger Landschaftswiesen zwischen Baitz und Freienthal. Und obgleich die Großtrappe der schwerste flugfähige Vogel ist, droht ihm Gefahr – auch aus der Luft.

Seeadler schlägt Großtrappen

Die Rangerin berichtet, dass der auf dem benachbarten Truppenübungsplatz Brück/Lehnin brütende Seeadler immer wieder Trappen schlägt, um seinen Nachwuchs zu füttern. „Das der Bestand der Großtrappen stagniert, liegt auch am Seeadler“, sagt die Rangerin.

Außerdem haben Marderhund, Waschbär und Fuchs ein Auge auf den Trappennachwuchs, der besonders gehegt und gepflegt wird. So wird das erste Gelege der Trappen durch die Naturschützer entnommen und in der Forschungs- und Aufzuchtstation Buckow gebracht.

Neben den Trappen waren Fasane, Hasen und Rehe zu sehen. Quelle: Bärbel Kraemer

Dort werden die Eier künstlich ausgebrütet und aufgezogen. „Weil es zu diesem Zeitpunkt hier noch nicht genügend Insekten gibt und die Küken sich anfangs nur von Insekten ernähren können“, erklärt sie. Die Küken werden später ausgewildert, die nächsten Gelege der Großtrappen bei den Hennen belassen. Eine Strategie, die sich erfolgreich bewährt hat. „Ein Drittel der ausgewilderten Tiere trägt einen Sender“, sagt die Expertin. Über die Telemetrie erhalten die Naturschützer wiederum Informationen, die unter anderem helfen können, den Bestand zu erhalten.

Bestand in den Belziger Landschaftswiesen stagniert

Die Scherers aus Dresden hören aufmerksam zu. Bereits vor einigen Jahren hatten sie die Aufzuchtstation in Buckow besucht. Ihre erste Begegnung mit den Großtrappen dort war so prägend, dass sie unbedingt auch einmal die Balz der Vögel erleben wollten. Mit der Teilnahme an der Ranger-Erlebnistour erfüllten sie sich den Wunsch.

Ursula und Falko Scherer erlebten die Großtrappe bei der Balz. Quelle: Bärbel Kraemer

Als kleine Beigabe erlebten die Exkursionsteilnehmer aber auch ein Feldlerchen-Konzert, bekamen Hasen und Rehe vor das Objektiv, sahen Fasane durch die Landschaft streifen, erfuhren dass der Große Brachvogel im Gebiet heimisch ist und dass in diesem Frühjahr sogar die Sumpfohreule beobachtet werden konnte. „Die Großtrappe ist das Zugpferd für viele andere Arten“, heißt es von der Rangerin über den Artenzuwachs in einem der letzten Refugien für Großtrappen.

Von Bärbel Kraemer