Lanfinger haben in der Nacht zu Freitag Beute gemacht auf dem Rasthof an der Autobahn 9 in Linthe. Auf dem Autohof an der Westfalenstraße ließen sie eine Fahrzeugbatterie mitgehen von einem Lastwagen. Dabei entstand ein Schaden von circa 500 Euro.

Der Diebstahl ereignete sich in der Zeit zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Freitag, 4.30 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt prüfte der polnische Kraftfahrer eines Lastzuges nach einer Ruhepause sein Fahrzeug.

Dabei stellte er fest, dass sich Diebe an seiner Ladung zu schaffen gemacht hatten. An einem Mercedes-Lastwagen auf der Ladefläche war die Batterie verschwunden. Vom Diebstahl selbst hatte der Kraftfahrer nichts mitbekommen. Er schlief in der Fahrerkabine der Zugmaschine.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen zu dem nächtlichen Diebstahl.

