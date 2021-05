Der Entwurf des B-Planes für das neue Eigenheimgebiet am Sportplatz in Linthe muss erneut ausgelegt werden. Die Gemeinde hofft auf große Fortschritte ab 2022. Probleme bereitet ein besonderes Recht.

Baugrundstücke gefragt: Noch eine Behördenrunde nötig für neues Wohngebiet in Linthe

