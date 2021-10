Brück

Bei der immer stärker zunehmenden Nachfrage nach Baugrundstücken und angesichts der drastisch steigenden Bodenpreise möchte die Stadt Brück interessierte einheimische Bürger jetzt bevorzugt behandeln. In ihrer jüngsten Sitzung beschlossen die Stadtverordneten ein sogenanntes Einheimischenmodell.

Vor der Ausweisung von Bauland will die Gemeinde die vorgesehenen Flächen selbst erwerben und diese dann an bevorzugte Bürger veräußern. Vor allem junge Familien aus der Region sowie als Zuzügler sollen so eine Chance erhalten, preisgünstiger an Bauland für selbst genutzte Eigenheime zu gelangen.

Bewerbung mit Punktesystem

Dafür müssen sie sich registrieren lassen. Bewerbungen sollen in einem transparenten Verfahren nach einem Punktesystem ausgewertet werden, das Vergabekriterien formuliert. Gebaut werden muss dann umgehend innerhalb einer gesetzten Frist.

Wie hier im Baugebiet Gänsematen in Brück will die Stadt Brück nun ihrerseits weiteres Bauland entwickeln. Quelle: Thomas Wachs

Ob dieses Modell rechtlich sauber ist, soll zunächst noch einmal von der Amtsverwaltung geprüft werden. Grundsätzlich sei die Vergabe von kommunalen Baugrundstücken in dem Modell zu empfehlen. Rechtliche Grundlage dafür biete das Baugesetzbuch, heißt es aus der Verwaltung.

40 Prozent der neu zu bebauenden Flächen sollen für dieses neue Modell vorgesehen werden. Ähnliche Überlegungen gibt es bereits auch in Bad Belzig.

Ein Problem zeigt sich jedoch bereits jetzt. „Aktuell stehen in der Stadt Brück keine kommunalen Baugrundstücke zum Verkauf zur Verfügung“, stellt die Amtsverwaltung fest.

Kooperation mit Investoren nötig

Daher sind auch Kooperationen mit Eigentümern und Investoren geplant. Über einen städtebaulichen Vertrag könne gesichert werden, dass Investoren einen Teil der Flächen direkt an die nach den Vorgaben der Gemeinde bevorzugten Interessenten veräußert. Im Gegenzug mache die Kommune den Weg frei für nötige Bebauungspläne.

Sind keine Interessenten auf der Warteliste oder lehnen gelisteten Bewerber einen Kauf der angebotenen Grundstücke ab, so soll die Kommune offen sein dürfen, die Grundstücke frei zu veräußern, eine Infrastrukturabgabe – beispielweise zur Unterstützung zum Bau neuer Straßen, Bushaltestellen und auch Kindergartenplätzen – zu erheben oder das Bauland ohne entsprechende Auflagen auszuweisen.

Baugrundstücke sind gefragt in Brück. So auch in den Gänsematen. Die Stadt will nun über ein neues Modell bei der Vergabe mitbestimmen, besitzt aber selbst gar keine geeignten Flächen. Quelle: Thomas Wachs

Die Initiative für das erstmals in Brück geplante „Einheimischenmodell“ kam von der CDU-Fraktion. Handlungsbedarf sehen die Abgeordneten, weil der Grundstücksmarkt auch in der Kleinstadt immer stärker steigenden Preisen unterworfen sei. „Für die Stadt Brück ist es wichtig, dass soziale Aspekte bei der Deckung des Wohnbedarfs der ortsansässigen Bevölkerung berücksichtigt werden“, heißt es im Beschluss der SVV.

Die Nähe zum Ballungsraum von Berlin und Potsdam sowie die günstige Verkehrsanbindung mit der Bahnstrecke des Regionalexpress 7 und der Autobahn 9 tragen dazu bei, dass Grundstücke für Eigenheime auch für Interessenten aus den Ballungsräumen immer attraktiver werden.

Erfahrungen aus Bayern nutzen

„Wir wollen aber, dass Einheimische, die womöglich nicht die Finanzkraft der Großstädter oder gar von Spekulanten haben, nicht verdrängt werden“, sagt der CDU-Abgeordnete Martin Kneer am Mittwoch gegenüber der MAZ. Persönlich kann er auf gute Erfahrungen mit dem nun auch für Brück beschlossenen Vergabemodell verweisen aus seiner früheren Heimat in einer vergleichbaren Kleinstadt in Bayern.

Überall im Hohen Fläming sind Bauflächen begehrt. So auch an der Albert-Baur-Straße in Bad Belzig, wo ein kleines Wohngebiet entstand. Quelle: Thomas Wachs

„In der Kommune zwischen München und Augsburg hatte sich die Situation bereits Anfang der 90er-Jahre ähnlich entwickelt, wie nun hier in Brück“, sagt Kneer. Er zog vor vier Jahren nach Brück. Das Modell in der früheren Heimat habe sich bewehrt. Der Bürgermeister aus Bayern stehe den Brückern zum Erfahrungsaustausch bereit.

„Heute kann sich dort niemand mehr vorstellen, Grundstücke zu vergeben ohne das für Einheimische freundliche Modell“, erzählt der Stadtverordnete. Er war auch in Bayern als Abgeordneter in der Lokalpolitik aktiv.

Mindestens 40 Prozent für Einheimische

In Brück soll die bevorzugte Vergabe für 40 Prozent des zur Verfügung stehenden Baulands zu einem von der Kommune festgelegten Preis erfolgen. Er orientiere sich am Bodenrichtwert, den ein Gutachtachterausschuss für alle Orte und Lagen im Landkreis Potsdam-Mittelmark regelmäßig aktualisiert.

„Davon weichen die wirklich am Markt erzielten und teilweise spekulativen Preise jedoch auch in Brück schon deutlich nach oben ab“, erklärt Martin Kneer zu Hintergrund für den Vorstoß seiner CDU-Fraktion.

Preise weit über Richtwert

So weise der allgemeine Richtwert für Brück noch um die 65 Euro pro Quadratmeter Bauland aus. Im fertig erschossenen Neubaugebiet „Gänsematen“ indes werden aktuell Preise jenseits von 150 Euro pro Quadratmeter erzielt.

Aktuell beschäftigen sich die Brücker Abgeordneten auch schon in einem eigenen Ausschuss für Stadtentwicklungskonzept und FNP als beratendes Gremium des Infrastrukturausschusses mit der Flächennutzungsplanung. Ziel ist es, weiteres Bauland zu entwickeln.

Von Thomas Wachs