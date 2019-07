Borkheide

Gegen 21.45 Uhr war Schluss – und die Hamburger Band „ Montreal“ musste unverrichteter Dinge den Heimweg antreten. Die drei Jungs sollten den Abschluss des diesjährigen „Baum und Borke“-Festivals in Borkheide bilden.

Zur Galerie Am Wochenende haben sich 1200 Besucher auf den Weg zum Borkheider Flugplatz gemacht, um beim „Baum und Borke“-Festival gemeinsam zu feiern. Das Programm war einmal mehr bunt gemischt und bot Spaß für die ganze Familie.

Wegen des Unwetters haben sich die Sicherheitskräfte, Feuerwehr, Sanitäter und Veranstalter am Samstagabend jedoch einstimmig dafür entschieden, die Veranstaltung vorzeitig zu beenden. „Wir hatten eine Standleitung zum Deutschen Wetterdienst und haben dort mehrmals angerufen, und aufgepasst, dass alles rechtzeitig beendet wird“, sagt Festival-Mitbegründer Florian Kraatz.

Bis zu diesem Zeitpunkt aber verlief die zweite Auflage der zweitägigen Veranstaltung nach Plan und zog viele Familien, Musikliebhaber und Naturfreunde in die Waldgemeinde. Kinder tobten mit fantasievollen und bunt bemalten Gesichtern über den Platz, schauten dem Zauberkünstler auf der Bühne zu oder planschten im aufblasbaren Piratenboot, während die Erwachsenen entspannt auf den Zeltplatzgarnituren saßen oder rund um den Bühnenplatz standen und zum Takt der Musik wippten.

Schminkstand für Kinder und Erwachsene

Caroline Bartels verschönerte an ihrem Schminkstand Kinder und Erwachsene. „Ich bin begeistert von der Umgebung, der Location mit dem Flugzeug. Das ist der Hammer“, schwärmte die Potsdamerin und lobte das Team vom Potsdamer Verein „Tumult“, das das Festival veranstaltete und organisierte. „Das ist ein wunderbares Team, es macht einfach nur Spaß.“

In diesen Tenor stimmte auch Krissi Rausch mit ein, während sie von Caroline Bartels einen großen Glitzerstreifen über dem linken Auge bekam. „Es ist schon cool mit wie viel Man- und Womanpower die Veranstalter das hier auf die Beine stellen. Man sieht, wie viel Liebe dahintersteckt. Es ist ein kleines, nicht kommerzielles Event“, sagt die junge Frau, die am Abend noch mit dem Potsdamer Kneipenchor auftreten wird.

Ökologisches Bewusstsein Rund 70 Helfer und Freiwillige halfen bei „Baum und Borke“ mit. 1200 Besucher suchten den Weg auf den Borkheider Flugplatz. 300 Meter Bauzaunfelder wurden rund um das Gelände gestellt, ebenso wie 3000 Meter Kabel verlegt. Die Veranstalter legen viel Wert auf ökologisches Bewusstsein und arbeiten mit Anbietern aus der Region wie der Brandenburger Bierstraße, der Braumanufaktur Potsdam und Mineralquellen Bad Liebenwerda zusammen. Das gilt auch für den Foodmarket – die Anbieter aus der näheren Umgebung versorgten die Festival-Besucher mit veganer, vegetarischer und Fleischkost. Während des Festivals fand zudem eine weitere Typisierungsaktion für Elaine statt. Am Ende haben sich 58 Menschen typisieren lassen. Zeitgleich fand eine Typisierung in Jüterbog statt. Dabei haben sich 227 Leute typisieren lassen. Die nächst Typisierung findet am 4. August beim Fußballspiel von Turbine Potsdam gegen den Borkheider Sportverein in der Waldgemeinde statt. Weitere Informationen zum Festival gibt es auch im Internet unter www.baumundborke-openair.de.

Christian aus Glindow war mit seinen beiden Kindern zum Festival gekommen. „Ich bin hier früher zur Grundschule gegangen. Mit der Klasse haben wir Ausflüge zum Flugzeug gemacht. Es ist interessant, das nun, nach über 20 Jahren, wieder zu sehen“, sagte er. „Ich bin generell ein offener Musik mögender Mensch. Hier gibt es nette Leute, Essen und Trinken – da fährt man gerne hin und bei dem Wetter ist es auch sehr schön.“

Begeistert zeigte sich auch sein zehnjähriger Sohn Anton. „Es ist hier sehr sehr cool, besonders die Bühne mit dem Zauberer.“ Jennifer Hann am Stand mit ihren Holzkreationen war von Berlin nach Borkheide gekommen. Sie sei viel mit ihrem Hund in der Großstadt unterwegs, überwiegend in Parks und sammele dort Holz, aus dem sie Schmuck herstelle.

Viele Zuhörer im Vorlese-Tipi

„Ich habe in meinem Hobby so viel gewerkelt und gebastelt, dass ich nun damit andere Menschen glücklich machen kann“, sagte sie und schwärmte vom „Baum und Borke“-Festival: „Es ist klein, familiär und man ist per Du mit jedem.“

Im Vorlese-Tipi tummelten sich die Zuhörer und lauschten der Geschichte von Lima Eich, während auf der Bühne gerade Luke Noa mit seiner Band die Zuschauer begeisterte. Der Ulmer hat sich dem Soul verschrieben, überzeugte mit seinen 19 Jahren durch seine Stimme, dem Klang und Sound.

>>> Lesen Sie auch: So hat das Unwetter Brandenburg getroffen

Das Schild „Schaubrauen“ machte an anderer Stelle neugierig. Hier zeigten die Lehrlinge Gardon Damitz, Jonas Gabler und Maximilian Heinrich von der Braumanufaktur Potsdam ihr Können vor den Augen der Zuschauer. Speziell für das Festival brauten sie mit Eichenborken. „Wir sind uns noch nicht ganz sicher, wie wir das Bier nennen. Vielleicht Borkenbräu“, sagte Maximilian Heinrich. Bevor man von diesem einzigartigen Hefesaft trinken darf, dauert es aber noch ein wenig. „Das muss noch eine Woche gären und vier Wochen lagern.“

„Es läuft sehr, sehr gut“, lautete die Zwischenbilanz von Florian Kraatz. Am Freitagabend sei die Band „Dauerwelle Wasserstoff“ der Renner gewesen, berichtete der Borkheider weiter. Die Abläufe in diesem Jahr seien zudem bereits besser als im Vorjahr gelaufen. „Wir hatten die Zu- und Ablieferung besser im Griff, der Backstage-Bereich ist besser strukturiert, weil wir das Gelände jetzt besser kennen.“

Von Johanna Uminski