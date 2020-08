Borkheide

Seit seiner „Amtsernennung“ im November des vorigen Jahres ist es für den Baumprinzen Jonas Keßler sein 24. Baum, den der Schüler in einem Garten eingepflanzt hat. Auch dieses Mal ging der 13-Jährige mit Spaten, reichlich Erde und viel Wasser ans Werk. Eine junge Trauerweide setzte er in den Boden von Betty und Frank David aus Borkheide.

Es war ein Geburtstagsgeschenk für die Hausherrin, die völlig überrascht war. Zu verdanken hat das Ehepaar diesen Neuzuwachs im Garten ihrem Nachbarn Jürgen Stern. Mit der Baumpflanz-Aktion wollen er und die Betreiber des Borkwalder Tipidorfes sich für den Erhalt von Bäumen in der Region einsetzen.

Anzeige

Mehr Möglichkeiten für Tiere schaffen

Vor drei Jahren ist Jürgen Stern mit seiner Frau von Berlin in die Waldgemeinde gezogen. Als er in seinem Briefkasten den Flyer der Arbeitsgemeinschaft „Grünflächen“ fand mit dem Hinweis, dass der Baumprinz auf Anfrage in Gärten Bäume pflanzt, ist der gebürtige Rheinländer hellhörig geworden. „Wir versuchen, unser Grundstück für die Tiere naturbelassen zu gestalten. Wir wollten schauen, was wir noch machen können, um mehr Möglichkeiten für die Tiere zu schaffen“, erklärt der Borkheider seine Motivation.

Weitere MAZ+ Artikel

Nach einer Besichtigung am Ort war klar, dass auf seinem Grundstück bereits genügend Bäume, auch Laubbäume sind. Da kam Jürgen Stern eine Idee. „Ich wusste, dass unsere Nachbarin Betty eine Trauerweide schmerzlich vermisst, die sie als Kind liebte.“ Nach einer kurzen Besichtigung des Nachbargrundstückes war klar: hier kann der Baumprinz seines Amtes walten.

Nur Kiefern sind nicht zu begrüßen

Positiv überrascht war Betty David, als an ihrem Geburtstag unerwartet der Baumprinz samt Gefolge im Garten stand. „Die Aktion finde ich ganz toll. Der Baumprinz Jonas ist sehr charismatisch und ich finde es super, dass sich ein 13-Jähriger dafür begeistert und mitmacht“, sagt die Borkheiderin. „Als Jonas das Loch aushob, war das seltsam, dass jemand für mich die Arbeit macht, die ich sonst im Garten mache“, berichtet Betty David begeistert. Sie lobt die Baumpflanz-Aktion.

Überraschung zum Geburtstag: Betty David (li.) erhielt von Baumprinz Jonas Keßler eine Weide gepflanzt. Quelle: Gerhard Schubert

„Wir wohnen in einer Waldgemeinde und brauchen Vielfalt. Nur Kiefern sind nicht zu begrüßen. Daher ist es gut, dass viele Laubbäume eingepflanzt werden, um Tieren einen Lebensraum zu bieten“, sagt die Borkheiderin.

Initiatoren suchen Freiwillige

Frank Seibicke, Mitbegründer der Arbeitsgemeinschaft „Grünflächen“ begrüßt die Baumpflanz-Aktion. „Bei allen Debatten um den Klimaschutz finde ich diese Aktion einen großartigen praktischen Beitrag dazu. Gerne mehr davon.“ Das wünscht sich auch Gerhard Schubert. Der Borkwalder hat 2018 mit der ersten Baumprinzessin aus Borkwalde, Lotta Riemer, den Startschuss für die Baumpflanz-Aktion gegeben.

„Ich würde mich sehr freuen, wenn es freiwillige Helfer geben würde, die uns bei dem Projekt unterstützen“, betont der Borkwalder. Auch Jürgen Stern findet klare Worte für den Erhalt der Bäume: „Wenn wir weiterhin eine Waldgemeinde bleiben wollen, in der die Bäume uns nicht nur Schatten und Windschutz bieten, müssen wir alle überlegen, ob wir nicht bei der Aktion mitmachen, damit die grüne Lunge der Waldgemeinden erhalten bleibt.“

Lesen Sie auch:

Waldgemeinden kämpfen für den Erhalt der Bäume

So läuft die Baumpflanzaktion mit Baumprinzessin Lotta Riemer

Deutsche Baumkönigin zu Besuch im Tipidorf

Vor der Waldkirche steht jetzt ein Zierapfelbaum

Baumprinz Jonas Keßler platzt den ersten von 30 neuen Bäumen

Von Johanna Uminski