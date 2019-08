Brück

Ein überarbeiteter Gedenkstein und eine historische Tafel mit Informationen zu Stromtal und der Märkischen Scholle sind jetzt mit bei einer Feier enthüllt worden. Die Berliner Wohnungsgenossenschaft feiert in Stromtal ihr 100-jähriges Bestehen. „1919 war Berlin von Wohnungsnot und Elend geprägt“, berichtet Dirk Lausch, Pressesprecher der Märkischen Scholle. „Um dem Mietskasernenelend etwas entgegenzusetzen, entstanden Schollen auf märkischem Sand. Das war der Gedanke“, sagt Lausch.

„Hier in Stromtal ist die Quelle unserer Genossenschaft“, sagt Armin Woy, Vorsitzender des Aufsichtsrats. Für die Stromtaler ist es das erste große Fest überhaupt, das sie in ihrem Ort feiern, berichtet Steffen Hunger, der seit 2004 in Stromtal lebt, und die Herzlichkeit und den Zusammenhalt der Bewohner lobt. „Ich wurde hier sehr herzlich aufgenommen.“

100 Jahre Märkische Scholle und Stromtal Am 4. August 1919 haben vier Berliner die Märkische Scholle gegründet, um den Wohnverhältnissen in Berlin, die von Not und Elend geprägt waren, entgegenzuwirken. 326 Morgen sumpfigen Erlenwaldes bei Brück wurden erworben. Diese wurde ab 1920 von den ersten Siedlern urbar gemacht. Bis 1922 wurden die ersten Häuser auf dem Pachtland errichtet. An die Anfänge der Märkischen Scholle erinnert der Gedenkstein, der 1929 von den Siedlern aufgestellt wurde. Für die 100-Jahr-Feier wurde dieser saniert. Seit 1927 heißt die Siedlung offiziell Stromtal, wegen der Lage mitten im alten Urstromtal. 1930 kam der Ort nach Brück statt. Angesichts der landwirtschaftlich wenig talentierten Berliner konzentrierte sich die Scholle später auf den urbanen Wohnungsbau, so Pressesprecher Dirk Lausch. Heute bewirtschaftet die Märkische Scholle gut 3700 Wohnungen in den Stadtbezirken Charlottenburg-Wilmersdorf, Steglitz-Zehlendorf, Reinickendorf und Tempelhof-Schöneberg. 5100 Mitglieder gehören zur Berliner Wohngenossenschaft. Zu den aktuellen Projekten der Märkischen Scholle gehören in Berlin-Lichterfelde (Süd) ein Neubau mit 146 Wohnungen sowie einer Demenz-WG und einer Tagespflegestätte. Weitere Informationen unter www.maerkische-scholle.de

Ähnlich positiv sieht es Wolfgang Roßdeutscher. „Jeder ist für den anderen da. Wir sind unzertrennlich“, beschreibt der Stromtaler den Zusammenhalt. Seit 1930 lebt seine Familie in dem Brücker Ortsteil. Aus seiner Kindheit hat er viele schöne Erinnerungen. „Ein sehr schönes Paradies ist der Linther Oberbusch. Dort stand früher eine hohle Eiche, in der ich mich versteckt habe.“

Seit 1989 lebt Anke Lehmann in Stromtal und schätzt die Idylle und die gute Nachbarschaft im Ort. „Alle Stromtaler sind nett, bodenständig und ticken wie ich“, sagt Anke Schüler, die 1982 in den Brücker Ortsteil gekommen ist, eine Tierpension betreibt und die Ruhe und Natur schätzt. „Ich gehe hier nicht mehr weg. Es gibt nix schöneres als Stromtal.“

Extra zur Feier sind Gudrun und ihr Mann Klaus-Dieter Dreyer gekommen. Das Ehepaar ist vom 700 Kilometer entfernten Offenburg ( Baden-Württemberg) in das beschauliche Stromtal gereist. „Mein Großvater gehörte zu den ersten Siedlern hier“, berichtet Gudrun Dreyer. Als das Ehepaar von der 100-Jahr-Feier hörte, war für sie klar, dass sie nach Stromtal kommen. „Das letzte Mal waren wir hier vor 20 Jahren.“

Ihr Vater wurde in den Krieg eingezogen und nach Süddeutschland versetzt, berichtet die Baden-Württembergerin. „Dort lernte mein Vater meine Mutter kennen.“ Gut erinnert sich Gudrun Dreyer noch an die Ferien, in denen sie nach Brück gefahren ist. Allein die Zugreise durch Deutschland sei schon aufregend gewesen, berichtet Dreyer. „Der Zug fuhr bis Hof. Alle Waggons wurden abgeschlossen und die Lok ausgetauscht, da eine Lokomotive aus Westdeutschland nicht durch Ostdeutschland fahren durfte.“



Von Berlin aus ging es mit der Regionalbahn zum Brücker Bahnhof. „Meine Oma stand immer an der Schranke und winkte uns schon zu. Da kommen einem schon die Tränen“, sagt Dreyer. Und noch etwas ist ihr aus ihren Kindheitserinnerungen in Stromtal geblieben: „Die Oma machte die beste Schlackwurst und den besten Rübensirup. So etwas Gutes habe ich sonst nirgendwo gesessen.“

Neben alten Erinnerungen hat das Ehepaar Dreyer alte Dokumente der Märkischen Scholle wie Lageplan und Zeichnungen mitgebracht. Darüber freut sich vor allem die Berliner Wohnungsgenossenschaft „Wir wurden im Krieg zwei Mal weggebombt und besitzen kaum Unterlagen“, beichtet Armin Woy, Vorsitzender des Aufsichtsrates, der schon 1989 Stromtal besuchte. Froh, als Gast bei den Feierlichkeiten in Stromtal dabei zu sein, ist auch Dirk Lausch, Sprecher der Märkischen Scholle. „Für uns ist Stromtal ein Stück Geschichte zum Anfassen“, sagt der Berliner.



Expertin auf dem Gebiet der Brücker Geschichte ist die Ortschronistin Karin Hanusch, die in ihrem 10. Buch der Brücker-Geschichten-Reihe, dieses Mal mit dem Titel „Geschichten von Brück und anderswo“, 37 Seiten dem Brücker Ortsteil widmet. Die frühere Geschichts- und Deutschlehrerin wirkte darüber hinaus bei der inhaltlichen Gestaltung der neuen Informationstafel in Stromtal mit.

