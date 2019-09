Brück

Am frühen Dienstagmorgen hat die Polizei in Brück einen betrunkenen Radfahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 41-Jährige hatte zuvor eine rote Ampel missachtet und die Beamten so auf sich aufmerksam gemacht.

Beim Alkoholtest brachte es der Mann auf über drei Promille. Er musste auf Anordnung der Polizei später im Krankenhaus zusätzlich eine Blutprobe abgeben. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Von MAZ