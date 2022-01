Bewerber gesucht:  Borkheide verleiht wieder Kunst- und Kulturpreis  

Borkheide

Das Engagement für Kunst- und Kultur in der Gemeinde Borkheide soll jetzt wieder besonders gewürdigt werden. Nach zweijähriger Pause aufgrund der Corona-Pandemie soll der erstmals 2016 von der Gemeinde ausgelobte Kunst- und Kulturpreis dieses Jahr nun wieder verliehen werden.

Borkheider Kulturpreis seit 2016

Dafür hat jetzt die Bewerbungsphase begonnen. Wie Mitinitiator und Jurymitglied Frank Seibicke der MAZ mitteilt, können Vorschläge bis einschließlich 31. März eingereicht werden mit aussagekräftiger Begründung und in schriftlicher Form. Bürgermeister Andreas Kreibich (SPD) oder die Amtsverwaltung Brück neben die Bewerbungen entgegen.

Neben der Förderung der Kulturarbeit sollen mit dem Preis Aktivitäten in allen möglichen Arten der Kunst wie Malerei, Bildhauerei, Töpfern, Fotografieren, textile Gestaltung, Musik und Gesang sowie Literatur gewürdigt werden. Dem Gewinner, der von der Jury gewählt wird, winkt ein Preisgeld in Höhe von 350 Euro.

Seit 2016 wird der Kunst- und Kulturpreis vergeben. Ins Leben gerufen wurde er von den damaligen Gemeindevertretern Elke Pollak und Frank Seibicke. Zur Jury gehört heute auch Elisabeth Keßler.

„In den vergangenen zwei Jahren war die Verleihung des Kunst- und Kulturpreises der Gemeinde Borkheide jedoch aufgrund der Pandemie, den damit verbundenen Unsicherheiten und der eingeschränkten Möglichkeit einer öffentlichen Verleihung abgesagt worden“, erinnert Frank Seibicke.

Verleihung auf jeden Fall in Borkheide

Die Jury habe sich nun neu über die Vorgehensweise in diesem Jahr beraten und entschieden, die Verleihung auf jeden Fall wieder durchzuführen. „Sollte die Möglichkeiten zur bislang üblichen Preisverleihung im Rahmen der Feier zur Aufstellung des Maibaumes erneut eingeschränkt sein durch Corona-Regeln“, sei die Jury entschlossen, „in diesem Jahr eine würdige Alternative zu organisieren“, so Seibicke.

Borkheider Jury will Zeichen setzen

Die Jury wolle so „ein Zeichen für Kultur und Kunst sowie die Hoffnung in eine baldige Rückkehr zu Veranstaltungen und gemeinsamen Aktivitäten unter normalen Umständen setzen“, heißt es in dem Aufruf zur Teilnahme.

Die Jury bittet um zahlreiche Bewerbungen und Nominierungen. Vor allem kleine Initiativen seien gefragt. Ausdrücklich auch solche, „deren Durchführung durch die Pandemie eingeschränkt waren“ heißt es von der Jury. Deren Mitglieder freuen sich darauf, „erneut einen Preis als Ehrung und Dankeschön für kreatives und künstlerisches Engagement in unserer Gemeinde Borkheide zu verleihen“.

Nähere Information gibt es bei Frank Seibicke via E-Mail an frank.seibicke@borkheide-borkwalde.de oder per Telefon unter 033845/30323.

Von Thomas Wachs