Darum freut sich Björn Casapietra auf sein Konzert in Brück

Brück

Der Tenor Björn Casapietra kommt mit seiner Jubiläumstour „Christmas Love Songs 2019/20“ auch in die Brücker Lambertuskirche. Im Interview verrät er, was ihn mit der Stadt verbindet.

Herr Casapietra, was kann Ihr Publikum bei dem Neujahrskonzert in Brück erwarten?

Björn Casapietra: Das schönste Programm, das es auf dieser weiten Welt gibt. Momentan haben wir einen Lauf. Es ist irre was passiert. Diese Tournee begann Ende November und überall sind wir ausverkauft oder spielen vor extrem vollen Häusern – Berlin, Potsdam, Leipzig. Ich sage das nicht um anzugeben, sondern weil ich einfach stolz darauf bin. Diese Weihnachtstournee ist jetzt schon die tollste, die wir jemals hatten.

Wie passt Brück in diesen Reigen teilweise großer Städte?

Die schönsten Momente sind nicht die großen Städte, sondern die kleinen Dorfkirchen bis unters Dach gefüllt. Und dann feiern wir alle miteinander Weihnachten und singen. In Brück wird es ja ein Neujahrskonzert und die sind eigentlich noch spannender. Ein paar Weihnachtslieder fallen weg dafür kommen traumhafte Romanzen und Kirchenlieder dazu.

Auf was für Lieder kann man sich bei diesem Neujahrskonzert freuen?

Zum Beispiel auf die Vertonung von Dietrich Bonhoeffers großartigem Gedicht „Von guten Mächten wunderbar geborgen“. Und auf das „Ave Maria“ von Franz Schubert, bei dem ich immer das Gefühl hab, dass die Hälfte des Publikums Taschentücher herausholt. „Hallelujah“ von Leonard Cohen wird dabei sein, ebenso berühmte deutsche Weihnachtslieder wie „Tochter Zion“ und „Es ist ein Ros entsprungen“.

Was verbindet Sie persönlich eigentlich mit Brück?

Der supercoole Pfarrer. Er ist Israel-Fan, er hat das Herz am rechten Fleck, auch irgendwie eine Berliner Schnauze – und die habe ich selber. Daher mögen wir uns vielleicht so. Er ist offen, er ist herzlich und wir teilen gemeinsam unsere Leidenschaft für dieses kleine großartige Land Israel. Hinzu kommt, dass ich erst ein einziges Mal ein Konzert in Brück hatte – aber inzwischen sind wir um ein vielfaches besser geworden. Ich liebe die Akustik in dieser kleinen Kirche und es gibt einfach nichts Schöneres, als ein Neujahrskonzert für meine Brandenburger zu singen. Bin ja selber einer.

Sie sagen, Sie sind besser geworden. Was meinen Sie damit konkret?

Wissen Sie, es war ein langer Weg dorthin, so zu singen, wie ich es mir immer gewünscht habe. Ich habe jetzt das Gefühl, endlich so singen zu können, wie ich es mir immer gewünscht habe. Und den Menschen in die Seele, ins Herz hinein zu singen. Ich will nicht nur was für die Ohren tun. Ich möchte Menschen glücklich machen. Ich möchte, dass sie nach dem Konzert nach Hause gehen und das Gefühl haben, dass die Sterne am Himmel etwas heller leuchten.

Info: Das Neujahrskonzert mit Björn Casapietra in der Brücker Lambertuskirche findet am 1. Januar 2020 ab 16 Uhr statt. Tickets zum Preis von 30,80 Euro sind im Pfarramt Brück unter 033844/51730 erhältlich.

Von Josephine Mühln