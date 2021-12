Blutspendetermine in Brück und Treuenbrietzen mit viel Resonanz 

Brück/Treuenbrietzen

Auf die Hilfsbereitschaft im Hohen Fläming ist Verlass. Das kann der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes einmal mehr bestätigen. Am Ende des Jahres konnten nochmals rund 120 Konserven bei den 4-Stunden-Terminen in Brück und Treuenbrietzen akquiriert werden.

Weil nicht klar ist, wie sich das Infektionsgeschehen entwickeln wird, appelliert das Rote Kreuz, in den kommenden Wochen alle Termine zu buchen, um sicher versorgen zu können. Denn das Blut ist nur reichlich einen Monat lang haltbar. Gleichwohl wird mit Mehrbedarf spätestens dann gerechnet, wenn die derzeit aus Kapazitätsgründen verschobenen Operationen in den Krankenhäusern nachgeholt werden sollen.

Zahl der Spenden in der Pandemie fast gleich

„Bislang sind seit Beginn der Pandemie erfreulicher Weise keine gravierenden Rückgänge der Spenden zu verzeichnen“, bestätigt Melanie Bokowski den allgemeinen Eindruck. Allerdings sei in den Ferien ein etwas geringeres Aufkommen jeweils üblich. Gerade im Dezember werden die in Bad Belzig und Umgebung organisierten Termine traditionsgemäß gut genutzt, was früher jedoch nicht selten zur Geduldsprobe werden konnte.

Inzwischen hat sich das geändert. So ist nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie die Anmeldung ausschließlich via Internet möglich. „Das Termin-Reservierungs-System hat sich bewährt. Viertelstündlich stehen vier bis fünf Plätze zur Verfügung. Dadurch entfallen die langen Wartezeiten“, heißt es auf MAZ-Anfrage.

Bei den Terminen wird jeweils eine 3-G-Regel umgesetzt, berichtet Melanie Bokowski. Zutritt erhalten demnach ausschließlich Menschen, die den Status geimpft, genesen oder getestet (Antigen-Schnelltest nicht älter als 24 Stunden oder PCR-Test nicht älter als 48 Stunden) vorweisen können.

Drei Spendetermine im Januar

So wurden in Treuenbrietzen immerhin 65 Abnahmen realisiert. Für zwei Personen war die Teilnahme im Bürgerhaus „Alte Feuerwehr“ sogar eine Premiere. In der Sporthalle Brück wurden 55 Männer und Frauen gezählt, die sich am Tag vor Heiligabend noch zur Ader ließen.

Im Januar kommt das DRK zu drei Terminen in den Hohen Fläming. Quelle: Andreas Vogel

Die nächsten Termine sind bereits am 13. Januar in Treuenbrietzen, am 17. Januar in Bad Belzig und am 24. Januar in Niemegk ausgeschrieben.

Von René Gaffron