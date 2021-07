Per Klick zum Ferienspaß: Ein scheinbar schnödes PDF liefert Kindern und Eltern in den Waldgemeinden Borkheide und Borkwalde maximalen Sommerspaß. Die „kunterbunte Sommerkiste“ ist dabei die passende Edition der zuvor gestalteten Wochen- bzw. Monatskisten, die in der Corona-Pandemie bei Familien für Abwechslung im Alltag sorgten.