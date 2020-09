Borkheide

Einbrecher haben versucht, in ein Haus in Borkheide einzudringen. Der Bewohner hatte Schäden an einem Fenster bemerkt. Das hatten der oder die bislang unbekannten Täter wohl versucht aufzuhebeln, das aber misslang.

Die Einbrecher gelangten nicht ins Innere des Gebäudes. Am Fenster entstand dennoch ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Der Tatzeitraum liegt zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagabend. Die Polizei sicherte Spuren und schrieb eine Anzeige.

Von Marcus J. Pfeiffer