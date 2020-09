Borkheide

Einbrecher haben versucht, in ein Haus in Borkheide einzudringen. Der Bewohner hatte Schäden an einem Fenster bemerkt. Das hatten Täter wohl versucht aufzuhebeln, das aber misslang, teilte die Brandenburger Polizeiinspektion am Freitag mit.

Am Fenster entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Der Tatzeitraum liegt zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagabend, hieß es weiter. Die Polizei sicherte Spuren und schrieb eine Anzeige.

Von Marcus J. Pfeiffer