Borkheide

Wie sie auf die Idee gekommen ist, daran kann sich Aline Holtmann nicht mehr genau erinnern. Aber die Borkheiderin möchte mit dem besonderen Angebot ihren ganz persönlichen Beitrag der Hilfe leisten. Einmal waschen, schneiden und föhnen bietet die Friseurmeisterin allen ukrainischen Frauen in Borkheide kostenlos an.

„Sicher denkt nicht jede Frau in so einer Situation an ihre Frisur, weil sie im Moment andere Sorgen und Nöte hat, aber irgendwann schaut sie in den Spiegel und denkt, dass sie wieder was mit ihren Haaren machen müsste“, sagt Aline Holtmann.

Möchte ukrainische Frauen aus Borkheide in ihrem Friseursalon verwöhnen: Friseurmeisterin Aline Holtmann. Quelle: Johanna Uminski

An diesem Tag ist die erste ukrainische Kundin bei der Friseurmeisterin und genießt die Zeit im Borkheider Salon. Im Kontakt und Gespräch mit der Ukrainerin werden der Krieg und das unermessliche Leid plötzlich ganz nah. „Sie hat letzte Woche erfahren, dass ihr Mann im Krieg gefallen ist“, weiß Aline Holtmann.

Umso wichtiger ist der Borkheiderin, dass sich die ukrainischen Frauen für die halbe Stunde oder Stunde in ihrem Salon an der Friedrich-Engels-Straße wohlfühlen. „Wenn sie mögen, biete ich Kaffee oder Sekt an und sie können sich die Haare von mir machen lassen. Das ist mein Beitrag, um meine Solidarität mit den Frauen zu zeigen, die trotz alledem noch gerne Frau sein möchten“, erklärt die 49-Jährige.

Schlimme Zeit für kurzen Moment vergessen

Sorgen wegen der Sprachbarrieren hat die Borkheiderin nicht und weiß sich da auch schon zu helfen. „Ich denke, dass man sich dank des Dolmetscherprogrammes sicherlich auch ein wenig unterhalten kann. Ich sehe ja auch, mit welcher Frisur sie herkommen. Die ändere ich nicht total, sondern wir kommen da schon auf einen grünen Zweig, sodass die Frauen hoffentlich wieder zufrieden hier rausgehen und die schlimme Zeit für den kurzen Moment vergessen können.“

Wie viele Ukrainerinnen in Borkheide leben, weiß Aline Holtmann nicht. Sie möchte das Angebot zunächst auch nur auf die 2000 Einwohner starke Gemeinde begrenzen, da ihr Salon in Borkheide ist, sagt sie. „Es ist ja trotzdem meine Arbeitszeit. Daher soll es jetzt auch nur einmalig sein“, erklärt die Mutter von zwei erwachsenen Söhnen.

Herz gegen Spende: Wer ins Spendendöschen Geld wirft, darf sich ein farbenfrohes Kissen mit nach Hause nehmen. Quelle: Johanna Uminski

Die Borkheiderin wollte etwas anbieten, das in ihren Augen als Friseurmeisterin sinnvoll ist und etwas Gutes für die Frauen machen. „Die ukrainischen Damen sehen immer sehr ordentlich aus, auch auf dem Kopf. Und sie wollen das bestimmt auch weiterhin.“ Weiterhin beteiligt sich Aline Holtmann bei der Spendenaktion „Kissen für eine Spende“, die von Ines Renner initiiert wurde. Die Borkheiderin ist Schirmherrin der Aktion „Herzen gegen Schmerzen“, die das letzte Mal Anfang April stattgefunden hat.

„Von Ines habe ich hier im Salon einen Korb voller bunter Kissen stehen, die die Kunden für eine Spende erwerben können“, erklärt Holtmann. Doch die Erfahrung hat gezeigt, dass die Kunden auch ohne Gegenleistung Geld in die Spendendose werfen. „Oder ich habe Kunden, die gesagt haben, dass der eine Teil des Trinkgeldes in die Spendendose wandern soll und der andere Teil für mich ist. Das habe ich ganz fleißig gemacht.“

Die Spenden gehen direkt an eine ukrainische Familie, die Ines Renner und das Brücker Amt unterstützen, erklärt die Borkheiderin. Der Friseursalon von Aline Holtmann befindet sich in der Friedrich Engelsstraße 70 in Borkheide. Die Friseurmeisterin ist unter 0173/6428245 erreichbar. Termine werden nach Vereinbarung vergeben.

Von Johanna Uminski